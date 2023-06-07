Penyebab Thierry Henry Tolak Tawaran Jadi Asisten Pelatih Julian Nagelsmann di PSG

PENYEBAB Thierry Henry tolak tawaran jadi asisten pelatih Julian Nagelsmann di Paris Saint-Germain (PSG) akan dibahas Okezone. Belakangan ini, PSG dilaporkan menginginkan Julian Nagelsmann untuk menjadi pelatih berikutnya secara permanen.

Hal itu menyusul adanya kabar Les Parisiens -julukan PSG- akan memecat Christophe Galtier hanya tiga hari setelah klub tersebut memenangkan gelar Liga Prancis 2022-2023 alias gelar ke-11. Penyebabnya, Christophe Galtier gagal membawa PSG tampil lebih baik di Liga Champions.

Menurut laporan The Sun Football, PSG sekarang hampir menunjuk Julian Nagelsmann sebagai pelatih anyar secara permanen. Sebagai informasi, Julian Nagelsmann sendiri dipecat oleh Bayern Munich pada bulan Maret 2023 lalu setelah timnya tertinggal dari Borussia Dortmund di klasemen Liga Jerman 2022-2023.

Julian Nagelsmann kemudian digantikan oleh mantan pelatih PSG dan Chelsea, Thomas Tuchel. Sebelumnya, juru taktik 35 tahun itu dikaitkan dengan pekerjaan Chelsea dan Tottenham Hotspur awal musim panas ini setelah kepergiannya dari Bayern Munich.

Namun setelah pembicaraan awal, kedua klub London itu menjauhkan diri darinya. Kini, Julian Nagelsmann dirumorkan semakin dekat untuk merapat ke PSG.

Menyusul kabar tersebut, legenda Arsenal, Thierry Henry, disebut akan menolak kesempatan untuk menjadi asisten pelatih Julian Nagelsmann di PSG. Padahal, pria asal Prancis itu dilaporkan memasuki pembicaraan lanjutan dengan Les Parisiens awal pekan ini.