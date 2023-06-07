PSM Makassar Alihkan Fokus ke Leg II Playoff Liga Champions Asia 2023-2024, Bernardo Tavares Berharap Suporter Padati Stadion

GIANYAR – Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, langsung mengalihkan fokusnya ke laga leg II playoff Liga Champions Asia 2023-2024. Dia berharap di laga itu, PSM Makassar bisa mendapat dukungan penuh dari suporter dengan cara memadati stadion.

Ya, PSM Makassar sudah menyelesaikan laga leg I playoff Liga Champions Asia 2023-2024. Di laga itu, Juku Eja -julukan PSM- ditahan Bali United 1-1.

Berlaga di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Selasa 6 Juni 2023, PSM yang dihadapakan duel sengit dari tuan rumah. PSM Makassar pun harus tertinggal lebih dulu lewat gol yang dicetak Irfan Jaya pada menit ke-15.

PSM akhirnya bisa menyamakan kedudukan di babak kedua. Tepatnya di menit ke-70, gol PSM tercipta lewat gol bunuh diri Ilija Spasojevic.

Meski ditahan imbang, Tavares tetap puas dengan permainan PSM Makassar. Dia kini langsung alihkan fokus ke laga leg II.

Laga itu akan digelar di markas PSM, yakni Stadion Gelora BJ Habibie. Laga itu akan berlangsung pada Sabtu 10 Juni 2023.

Saat ini, kedua kesebelasan pun masih memiliki peluang yang sama untuk bisa mentas di kancah Asia. Tavares pun sadar dengan situasi timnya yang masih belum aman.

Namun, Tavares optimistis PSM Makassar bakal memberikan perlawanan yang berarti kepada Bali United di leg II. Untuk memaksimalkan semua itu, dia berharap para suporter Juku Eja memberikan dukungan langsung ke stadion.

“Untuk pertandingan kali ini, kita akan bawa nanti ke leg kedua tentu saja. Di leg kedua akan menjadi pertandingan yang berbeda. Bali United punya punya kualitas yang besar jadi bisa mendapatkan hasil yang bagus juga,” kata Tavares dalam konferensi pers usai hadapi Bali United, dikutip Rabu (7/6/2023).