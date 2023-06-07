Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penurunan Level, 2 Klub Liga Australia Harus Rela Tampil di AFC Cup 2023-2024

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |14:04 WIB
Penurunan Level, 2 Klub Liga Australia Harus Rela Tampil di AFC Cup 2023-2024
Central Coast Mariners bakal tampil di AFC Cup 2023-2024 (Foto: Instagram/ccmariners)
A
A
A

PENURUNAN level, 2 klub Liga Australia harus rela tampil di AFC Cup 2023-2024. Dua klub Liga Australia yang dimaksud adalah Macarthur FC dan Central Coast Mariners.

Menurut akun Instagram @garudafansbook, Macarthur FC dan Central Coast Mariners akan menjadi wakil Australia di AFC Cup 2023-2024. Macarthur FC berstatus sebagai juara Piala Australia 2022, sedangkan Central Coast Mariners sebagai runner-up Liga Australia 2022-2023.

 Macarthur FC

Itu artinya, untuk pertama kalinya klub Australia akan berkompetisi di AFC Cup. Hal tersebut imbas menurunnya prestasi klub-klub Australia di Asia Champions League alias Liga Champions Asia edisi-edisi sebelumnya.

Sebab, penurunan prestasi dapat berakibat pada peringkat liga mereka yang juga menurun. Sementara itu, hanya Melbourne City yang menjadi juara Liga Australia 2022-2023 yang akan tampil di Liga Champions Asia 2023-2024.

Lantas, bagaimana dengan wakil Indonesia di Liga Champions Asia 2023-2024? Sepertinya, akan semakin berat perwakilan Indonesia untuk lolos ke Liga Champions Asia musim depan karena harus melewati babak playoff terlebih dahulu.

 BACA JUGA:

Khusus untuk tiket playoff Liga Champions Asia 2023-2024, klub yang mewakili Indonesia adalah pemenang dari juara Liga 1 2022-2023 melawan juara Liga 1 2021-2022. Dalam hal ini, PSM Makassar sebagai juara Liga 1 2022-2023 akan menghadapi Bali United selaku kampiun Liga 1 2021-2022.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
