HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Permintaan Marselino Ferdinan kepada Suporter Timnas Indonesia Jelang Hadapi Argentina

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |13:21 WIB
Permintaan Marselino Ferdinan kepada Suporter Timnas Indonesia Jelang Hadapi Argentina
Marselino Ferdinan minta doa dan dukungan para suporter Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday Juni 2023 (Foto: PSSI)
PERMINTAAN Marselino Ferdinan kepada suporter Timnas Indonesia jelang hadapi Argentina akan dibahas di sini. Sang wonderkid Timnas Indonesia meminta doa dan dukungan sepenuhnya dari para pencinta sepakbola tanah air.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – sedang mempersiapkan diri untuk dua laga FIFA Matchday Juni 2023. Pelatih Shin Tae-yong pun sudah mengumpulkan skuadnya untuk memulai latihan di Surabaya sejak 6 Juni 2023 lalu.

Timnas Argentina

Pertandingan pertama memang akan digelar di Surabaya, tepatnya di Stadion Gelora Bung Tomo, menghadapi Palestina pada 14 Juni 2023. Lima hari kemudian, Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Argentina yang diperkuat Lionel Messi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Ini menjadi laga bersejarah dalam sepakbola Indonesia, tentunya. Marselino Ferdinan pun menyadari betapa pentingnya laga ini dan pemain KMSK Deinze itu memohon doa dan dukungan dari para suporter menjelang laga.

"Saya mohon doa dan dukungan dari pencinta sepakbola tanah air," kata Marselino dilansir dari laman Instagram PSSI, Rabu (7/6/2023).

