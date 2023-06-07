Ditahan Bali United 1-1 di Leg I Playoff Liga Champions Asia, Pelatih PSM Makassar Soroti Keputusan Wasit

BALI – Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, soroti keputusan wasit usai laga kontra Bali United di leg I playoff Liga Champions Asia 2023-2024. Dia mengaku tidak puas dan memprotes kepemimpinan wasit dalam laga tersebut.

Tavares menilai banyak pemain bertahan Bali United yang melakukan pelanggaran di kotak penalti. Akan tetapi, pelatih berusia 43 tahun itu menyayangkan wasit seakan mengabaikan sejumlah insiden tersebut.

“Saya kira pertandingan tadi adalah pertandingan yang bagus. Dan atmosfer yang ada di lapangan cukup bagus,” ujar Tavares, dalam konferensi pers pascalaga, dikutip Rabu (7/6/2023).

“Bali United adalah tim yang bagus. Ini merupakan pertandingan yang positif bagi kita, untuk kita bawa ke leg II,” lanjutnya.

“Kita buat banyak peluang di babak kedua. Sebenarnya saya tidak mau berbicara tentang (kepemimpinan) wasit. Tapi, seperti yang saya tunjukkan, nomor 23 (pemain Bali United) melakukan pelanggaran di kotak penalti. Tapi wasit tidak melakukan apa-apa,” jelas Tavares.