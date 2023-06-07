Media Vietnam Kaget Pemain Timnas Indonesia Incar Kemenangan Lawan Timnas Argentina!

Timnas Indonesia akan menghadapi Argentina di FIFA Matchday Juni 2023 (Foto: PSSI)

MEDIA Vietnam kaget pemain Timnas Indonesia incar kemenangan lawan Timnas Argentina. Pernyataan pemain Timnas Indonesia, Andy Setyo, dilaporkan oleh media Vietnam, Soha.vn.

Skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi FIFA Matchday Juni 2023. Ada dua laga yang bakal dilakoni dan salah satunya adalah kontra Timnas Argentina.

Laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 19 Juni 2023 mendatang, dengan kick-off pada pukul 19.30 WIB. Sedangkan satu laga lainnya adalah kontra Palestina yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada 14 Juni 2023.

Menjelang laga, Andy Setyo menegaskan bahwa Timnas Indonesia tidak hanya mencoba meramaikan laga kontra Palestina dan Argentina saja. Bek Persikabo 1973 itu menegaskan bahwa skuad asuhan Shin Tae-yong bertekad untuk memenangkan kedua laga tersebut.

“Tujuan kami adalah memenangkan kedua laga kontra Palestina dan Argentina. Semoga tim mengeluarkan performa terbaiknya. Secara pribadi, saya merasa senang ketika pelatih memercayakan dan memanggil saya ke Timnas Indonesia. Saya akan melakukan yang terbaik di kedua laga ini,” kata Andy Setyo.