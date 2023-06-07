Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Tottenham Hotspur Ange Postecoglou Ternyata Miliki Hubungan dengan Pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |12:01 WIB
Pelatih Tottenham Hotspur Ange Postecoglou Ternyata Miliki Hubungan dengan Pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan
Pratama Arhan disebut ternyata punya hubungan dengan pelatih anyar Tottenham Hotspur (Foto: Instagram/@pratamaarhan8)
A
A
A

PELATIH Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, ternyata memiliki hubungan dengan pemain Timnas Indonesia, Pratama Arhan. Sebab, juru taktik berpaspor Australia itu pernah berkarier di Liga Jepang sehingga memiliki pengaruh tidak langsung terhadap Pratama Arhan.

Sebagaimana diketahui, The Lilywhites -julukan Tottenham Hotspur- resmi menunjuk Ange Postecoglou sebagai pelatih anyar untuk musim 2023-2024. Juru racik 57 tahun itu menggantikan peran Antonio Conte yang dipecat oleh Tottenham Hotspur pada 26 Maret 2023.

Ange Postecoglou

(Ange Postecoglou jadi pelatih baru Tottenham Hotspur)

Sebelum ditunjuk sebagai pelatih Tottenham Hotspur, Amge Postecoglou pertama dikenal dunia saat melatih Timnas Australia di Piala Dunia 2014. Kemudian, ia berhasil membawa Socceroos -julukan Australia- menjuarai Piala Asia 2015 dan lolos ke Piala Dunia 2018.

Selanjutnya, Amge Postecoglou hengkang ke Liga Jepang untuk menukangi Yokohama F Marions sejak Februari 2018 hingga Juni 2021. Pelatih 57 tahun itu berhasil mengantarkan Yokohama F Marinos menjadi juara J League alias Liga Jepang pada 2019.

Pada musim tersebut, Ange Postecoglou mempercayakan sektor bek kiri kepada pemain Timnas Thailand, Theerathon Bunmathan. Saat itu, pemain legendaris Timnas Thailand ini bermain 25 kali untuk Yokohama F Marinos yang keluar menjadi juara.

Oleh karena itu, Ange Postecoglou yang pernah melatih Theerathon Bunmathan bisa dibilang sebagai guru dari Pratama Arhan. Pasalnya, sanad keilmuannya bisa tersalurkan melalui Theerathon Bunmathan yang juga pernah bertemu bek kiri Timnas Indonesia itu.

Halaman:
1 2
      
