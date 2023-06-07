Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cristiano Ronaldo dan Al Nassr Ternyata Dianaktirikan sang Pemilik, Ini Buktinya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |11:54 WIB
Cristiano Ronaldo dan Al Nassr Ternyata Dianaktirikan sang Pemilik, Ini Buktinya!
Cristiano Ronaldo dan Al Naasr dianaktirikan sang pemilik, PIF. (Foto: Instagram/@al_nassrfc)
CRISTIANO Ronaldo dan Al Nassr ternyata dianaktirikan sang pemilik, yakni Dana Investasi Publik (PIF). Menurut laporan jurnalis Inggris Ben Jacobs, PIF enggan memboyong NGolo Kante ke Al Nassr dan lebih memilih mendaratkan gelandang asal Prancis itu ke Al Ittihad.

Sekadar diketahui, PIF menguasai saham mayoritas tiga klub Raksasa Arab Saudi, yakni Al Hilal, Al Ittihad dan Al Nassr. Pada bursa transfer musim panas 2023, PIF melihat ada celah untuk mendatangkan gelandang Chelsea, NGolo Kante.

NGolo Kante

(NGolo Kante selangkah lagi gabung Al Ittihad)

Kontrak NGolo Kante bersama Chelsea berakhir pada 30 Juni 2023, sehingga PIF bisa mendatangkan pemenang trofi Piala Dunia 2018 itu secara gratis. Hanya saja, PIF menyiapkan dana melimpah untuk mengontrak gelandang pekerja keras tersebut.

Menurut laporan Fabrizio Romano, PIF menyiapkan dana 100 juta euro atau sekira Rp1,58 triliun per tahun untuk menggaji NGolo Kante. Lantas, akan ditempatkan di mana NGolo Kante nantinya? Al Ittihad, Al Hilal atau Al Nassr?

Jawabannya ternyata Al Ittihad, bukan Al Nassr. Penyebabnya karena Al Ittihad akan tampil di Piala Dunia Klub 2023 yang digelar di Arab Saudi pada 12-22 Desember 2023.

Sekadar diketahui, juara Liga Arab Saudi 2022-2023, Al Ittihad, berhak ambil bagian di Piala Dunia Klub 2023 untuk mengisi slot tuan rumah. Demi mendapatkan hasil maksimal di ajang tersebut, PIF mendatangkan NGolo Kante dan sebelumnya berhasil mendaratkan Karim Benzema dari Real Madrid.

Halaman:
1 2
      
