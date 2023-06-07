Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Ikut Soroti Ludesnya Tiket Pertandingan Timnas Indonesia vs Argentina yang Sold Out dalam Hitungan Menit

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |11:34 WIB
Media Vietnam Ikut Soroti Ludesnya Tiket Pertandingan Timnas Indonesia vs Argentina yang Sold Out dalam Hitungan Menit
Timnas Argentina akan menguji ketangguhan Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha Vn, ikut menyoroti ludesnya tiket pertandingan Timnas Indonesia vs Argentina yang sold out dalam hitungan menit. Soha Vn terkejut lantaran tiket laga Timnas Indonesia kontra juara Piala Dunia 2022 itu habis terjual hanya dengan 15 menit!

Seperti diketahui, Timnas Indonesia bakal menjajal kekuatan Timnas Argentina yang diperkuat Lionel Messi dkk pada FIFA Matchday Juni 2023. Sesuai jadwal, laga ini bakal dimainkan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Senin 19 Juni 2023 pukul 19.30 WIB.

Media Vietnam

Belakangan ini, PSSI telah membuka penjualan tiket laga Timnas Indonesia vs Argentina yang dimulai sejak Senin 5 Juni 2023 hingga hari ini, Rabu 7 Juni 2023. Khusus untuk Senin 5 Juni 2023, tiket laga Timnas Indonesia vs Argentina hanya dijual untuk pemegang kartu dan nasabah Bank BRI melalui situs resmi PSSI dan tiket.com

Penjualan tiket mulai dari yang termurah untuk kategori III seharga Rp600.000, kategori II seharga Rp1.200.000, kategori I Rp2.500.000, hingga untuk kategori VIP Barat dan Timur seharga Rp4.250.000. Adapun, hanya 60 ribu tiket yang dijual oleh PSSI dari total kapasitas 77 ribu penonton di SUGBK.

Menariknya, penjualan tiket laga Timnas Indonesia kontra Argentina secara online di hari pertama ludes dalam hitungan menit saja. PSSI mengkonfirmasi tiket laga yang dinanti-nanti pencinta sepakbola Tanah Air itu habis terjual hanya dalam 15 menit.

Penjualan tiket laga Timnas Indonesia vs Argentina kembali dilanjutkan pada hari kedua, Selasa (6/6/2023) untuk umum. Lagi-lagi, ada yang menyebut 20 ribu tiket yang telah dijual hari itu ludes hanya dalam waktu dua menit.

