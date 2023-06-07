Kisah Sandy Walsh dan Thom Haye Pernah Juara Piala Eropa U-17 2012 Bareng Timnas Belanda U-17

KISAH Sandy Walsh dan Thom Haye pernah juara Piala Eropa U-17 2012 bareng Timnas Belanda U-17 akan dibahas Okezone. Sekadar diketahui, Sandy Walsh dan Thom Haye pernah menjadi rekan satu tim di Timnas Belanda U-17 saat Piala Eropa U-17 2012.

Piala Eropa U-17 2012 merupakan edisi kesebelas kejuaraan sepakbola U-17 Eropa yang digelar di Slovenia pada 4 hingga 16 Mei 2012. Saat itu, Timnas Belanda U-17 yang diperkuat Sandy Walsh dan Thom Haye keluar menjadi juara.

(Sandy Walsh (paling kanan) bantu Timnas Belanda U-17 juara Piala Eropa U-17 2012)

Kepastian itu didapat Timnas Belanda U-17 usai mengalahkan Jerman di final lewat adu penalti setelah bermain imbang 1-1 di waktu normal. Pada ajang tersebut, Sandy Walsh dan Thom Haye memiliki nasib yang berbeda.

Thom Haye selalu tampil dalam setiap pertandingan untuk Timnas Belanda U-17. Sementara itu, Sandy Walsh hanya bermain satu pertandingan saja dalam turnamen itu ketika Belanda U-17 mengalahkan tuan rumah Slovenia 3-1 di fase grup.

Kini, Sandy Walsh sudah berpindah negara setelah menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Bahkan, bek KV Mechelen itu telah berada di Surabaya untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday Juni 2023.

Terdekat, Sandy Walsh dan kolega akan menantang Palestina pada Rabu 14 Juni 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya. Kemudian, Timnas Indonesia bakal menjajal Timnas Argentina pada Senin 19 Juni 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.