Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Sandy Walsh dan Thom Haye Pernah Juara Piala Eropa U-17 2012 Bareng Timnas Belanda U-17

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |11:21 WIB
Kisah Sandy Walsh dan Thom Haye Pernah Juara Piala Eropa U-17 2012 Bareng Timnas Belanda U-17
Sandy Walsh dan Thom Haye antar Timnas Belanda U-17 juara Piala Eropa U-17 2012. (Foto: Twitter/@ScoutEredivisie)
A
A
A

KISAH Sandy Walsh dan Thom Haye pernah juara Piala Eropa U-17 2012 bareng Timnas Belanda U-17 akan dibahas Okezone. Sekadar diketahui, Sandy Walsh dan Thom Haye pernah menjadi rekan satu tim di Timnas Belanda U-17 saat Piala Eropa U-17 2012.

Piala Eropa U-17 2012 merupakan edisi kesebelas kejuaraan sepakbola U-17 Eropa yang digelar di Slovenia pada 4 hingga 16 Mei 2012. Saat itu, Timnas Belanda U-17 yang diperkuat Sandy Walsh dan Thom Haye keluar menjadi juara.

Timnas Belanda U-17

(Sandy Walsh (paling kanan) bantu Timnas Belanda U-17 juara Piala Eropa U-17 2012)

Kepastian itu didapat Timnas Belanda U-17 usai mengalahkan Jerman di final lewat adu penalti setelah bermain imbang 1-1 di waktu normal. Pada ajang tersebut, Sandy Walsh dan Thom Haye memiliki nasib yang berbeda.

Thom Haye selalu tampil dalam setiap pertandingan untuk Timnas Belanda U-17. Sementara itu, Sandy Walsh hanya bermain satu pertandingan saja dalam turnamen itu ketika Belanda U-17 mengalahkan tuan rumah Slovenia 3-1 di fase grup.

Kini, Sandy Walsh sudah berpindah negara setelah menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Bahkan, bek KV Mechelen itu telah berada di Surabaya untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia jelang FIFA Matchday Juni 2023.

Terdekat, Sandy Walsh dan kolega akan menantang Palestina pada Rabu 14 Juni 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya. Kemudian, Timnas Indonesia bakal menjajal Timnas Argentina pada Senin 19 Juni 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191279/kegagalan_timnas_indonesia_ke_piala_dunia_2026_bak_terbangun_dari_mimpi-k9MV_large.jpeg
Kaleidoskop 2025: Gagal ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Terbangun dari Lucid Dream
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191230/timnas_indonesia-ZTEV_large.jpg
Mengintip Format AFC Nations League: Timnas Indonesia Berpotensi Masuk League B, Terhindar dari Tim-Tim Kuat Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191175/timnas_indonesia-Y0SU_large.jpg
Breaking News: AFC Resmi Perkenalkan Nations League, Timnas Indonesia Siap-Siap Punya Turnamen Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191105/erick_thohir_bertemu_gianni_infantino-B5Dn_large.jpg
Bertemu Presiden FIFA di Qatar, Gebrakan Baru Apa Lagi yang Disiapkan Erick Thohir untuk PSSI?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/22/51/1658661/pelatih-skateboard-malaysia-ungkap-alasan-peluk-basral-graito-usai-raih-emas-sea-games-2025-xzv.webp
Pelatih Skateboard Malaysia Ungkap Alasan Peluk Basral Graito usai Raih Emas SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/23/bernardo_tavares_resmi_menjadi_pelatih_anyar_perse.jpg
Bernardo Tavares Resmi Jadi Pelatih Persebaya, Era Baru Bajul Ijo Dimulai
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement