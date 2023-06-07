Rencana Gila Arab Saudi Kembangkan Sepakbola: Datangkan Pemain Bintang Dunia Termasuk Cristiano Ronaldo, Karim Benzema hingga Lionel Messi!

Cristiano Ronaldo jadi salah satu pemain bintang yang merumput di Liga Arab Saudi (Foto: Reuters)

RENCANA gila Arab Saudi untuk kembangkan sepakbolanya akan diulas dalam artikel ini. Sejauh ini sudah ada dua pemain bintang dunia yang berlabuh ke tanah Arab.

Kedua pemain itu adalah Cristiano Ronaldo dan paling anyar Karim Benzema. Di balik datangnya dua pemain bintang dunia itu tersimpan rencana gila-gilaan Arab Saudi untuk mengembangkan sepakbola mereka.

Dilansir dari New York Times, Arab Saudi memang tengah gencar melakukan investasi jangka panjang di sektor olahraga, salah satunya sepakbola. Bahkan, pemerintah Arab Saudi melalui Public Investment Fund (PIF) rela jor-joran demi mewujudkan misi tersebut.

Sejauh ini langkah Arab Saudi untuk berinvestasi di sepakbola mulai terlihat. Kehadiran Cristiano Ronaldo di Al Nassr pada awal tahun 2023 memicu investasi sepakbola di Arab Saudi mencuat.

“Sejak hadirnya Ronaldo, Liga Arab Saudi memang sudah berkoordinasi dengan klub-klub untuk merekrut pemain bintang dengan biaya besar,” tulis laporan New York Times dikutip Rabu (7/6/2023).

Langkah besar tersebut, tak berhenti sampai di situ saja. Masih ada nama seperti NGolo Kante, Angel Di Maria, hingga Lionel Messi, yang tengah diupayakan bermain di Liga Arab Saudi.

Ide gila tersebut tak serta merta timbul ke permukaan begitu saja. Bos Liga Arab Saudi, Garry Cook diketahui sebagai pelopor utama proyek jangka panjang tersebut.

Menurutnya, dengan mendatangkan pemain bertabur bintang, Liga Arab Saudi akan mendapat nilai lebih. Selain itu, nilai komersialisasi Liga Arab Saudi bisa meningkat di kemudian hari.