Prediksi Skor Fiorentina vs West Ham United di Final Liga Konferensi Eropa 2022-2023: Uji Kualitas Wakil Italia vs Inggris, Siapa Lebih Unggul?

PREDIKSI skor Fiorentina vs West Ham United di final Liga Konferensi Eropa 2022-2023 akan diulas dalam artikel ini. Laga ini bakal tersaji di Fortuna Arena, Republik Ceko pada Kamis 8 Juni 2023 dini hari pukul 02.00 WIB.

Kedua tim sama-sama baru pernah mencicipi final Liga Konferensi Eropa. Sebagai informasi, Fiorentina merupakan tim asal Italia, sedangkan West Ham merupakan klub yang berasal dari London, Inggris.

Pertemuan wakil Italia vs Inggris di kancah benua biru memang kerap menarik perhatian. Perjalanan mereka sampai ke partai puncak patut diacungi jempol.

Hanya saja, di kancah domestik, Fiorentina tampil lebih menjanjikan di Italia. Tim berjuluk La Viola itu berhasil finis kedelapan di Liga Italia dan tembus final Coppa Italia 2022-2023.

Sayangnya, tim asuhan Vincenzo Italiano tersebut gagal juara Coppa Italia 2022-2023. Mereka kalah 1-2 dari Inter Milan di partai puncak.

Meski demikian, Fiorentina berhasil menutup Liga Italia 2022-2023 dengan kemenangan. La Viola sukses membungkam Sassuolo dengan skor meyakinkan 3-1.

Di sisi lain, West Ham tak begitu apik di Liga Inggris 2022-2023. Tim berjuluk The Hammers itu finis ke-14 dengan koleksi 40 poin.

Mereka juga gagal menuai kemenangan di partai penutup Liga Inggris 2022-2023 kontra Leicester City. West Ham menyerah 1-2 dari lawannya tersebut.

Walau begitu, West Ham tampi lebih menjanjikan di Liga Konferensi Eropa 2022-2023. Pada partai semifinal, mereka sukses mendulang kemenangan dua kali kontra AZ Alkmaar.