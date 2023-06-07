Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Skor Fiorentina vs West Ham United di Final Liga Konferensi Eropa 2022-2023: Uji Kualitas Wakil Italia vs Inggris, Siapa Lebih Unggul?

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |10:13 WIB
Prediksi Skor Fiorentina vs West Ham United di Final Liga Konferensi Eropa 2022-2023: Uji Kualitas Wakil Italia vs Inggris, Siapa Lebih Unggul?
Berikut prediksi skor Fiorentina vs West Ham United di final Liga Konferensi Eropa 2022-2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

PREDIKSI skor Fiorentina vs West Ham United di final Liga Konferensi Eropa 2022-2023 akan diulas dalam artikel ini. Laga ini bakal tersaji di Fortuna Arena, Republik Ceko pada Kamis 8 Juni 2023 dini hari pukul 02.00 WIB.

Kedua tim sama-sama baru pernah mencicipi final Liga Konferensi Eropa. Sebagai informasi, Fiorentina merupakan tim asal Italia, sedangkan West Ham merupakan klub yang berasal dari London, Inggris.

West Ham

Pertemuan wakil Italia vs Inggris di kancah benua biru memang kerap menarik perhatian. Perjalanan mereka sampai ke partai puncak patut diacungi jempol.

Hanya saja, di kancah domestik, Fiorentina tampil lebih menjanjikan di Italia. Tim berjuluk La Viola itu berhasil finis kedelapan di Liga Italia dan tembus final Coppa Italia 2022-2023.

Sayangnya, tim asuhan Vincenzo Italiano tersebut gagal juara Coppa Italia 2022-2023. Mereka kalah 1-2 dari Inter Milan di partai puncak.

Meski demikian, Fiorentina berhasil menutup Liga Italia 2022-2023 dengan kemenangan. La Viola sukses membungkam Sassuolo dengan skor meyakinkan 3-1.

Di sisi lain, West Ham tak begitu apik di Liga Inggris 2022-2023. Tim berjuluk The Hammers itu finis ke-14 dengan koleksi 40 poin.

Mereka juga gagal menuai kemenangan di partai penutup Liga Inggris 2022-2023 kontra Leicester City. West Ham menyerah 1-2 dari lawannya tersebut.

Walau begitu, West Ham tampi lebih menjanjikan di Liga Konferensi Eropa 2022-2023. Pada partai semifinal, mereka sukses mendulang kemenangan dua kali kontra AZ Alkmaar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/51/3142896/chelsea_juara_liga_konferensi_eropa_2024_2025-J0gf_large.jpg
5 Fakta Chelsea Juara Liga Konferensi Eropa 2024-2025, Nomor 3 Bikin Fans Arsenal Iri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/51/3142890/chelsea_juara_liga_konferensi_eropa_2024_2025-ueES_large.jpg
Hasil Real Betis vs Chelsea di Final Liga Konferensi Eropa 2024-2025: Menang 4-1, The Blues Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/51/3142646/real_betis_vs_chelsea-RZuk_large.jpg
Link Live Streaming Real Betis vs Chelsea di Final Liga Konferensi Eropa 2024-2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/51/3122679/kevin_diks-5n8D_large.jpg
Reaksi Kevin Diks yang Kecewa Berat FC Copenhagen Dikalahkan Chelsea di 16 Besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/22/51/1658837/dukungan-penuh-presiden-berbuah-hasil-manis-di-sea-games-2025-vdc.webp
Dukungan Penuh Presiden Berbuah Hasil Manis di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/timnas_voli_indonesia.jpg
Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Dipecat usai Gagal Raih Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement