Momen Mengharukan Mohammed Rashid, Bintang Palestina yang Persembahkan Trofi untuk Rakyat Indonesia!

Mohammed Rashid kenakan jersey Timnas Indonesia dan persembahkan trofi Piala Liga Palestina untuk rakyat Indonesia. (Foto: Instagram/@moerashid95)

MOMEN mengharukan Mohammed Rashid, bintang Palestina yang persembahkan trofi untuk rakyat Indonesia sembari kenakan jersey Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Sekadar diketahui, Mohammed Rashid sukses membawa Jabal Al-Mukaber menjuarai Liga Palestina 2022-2023.

Bukan hanya itu, gelandang 27 tahun tersebut juga berhasil menggenapkan juara Jabal Al-Mukaber dengan meraih trofi Piala Liga Palestina 2023. Jabal Al-Mukaber mendapat gelar juara Piala Liga Palestina 2023 usai mengalahkan Balata FC pada partai final di Stadion Faisal Al Husseini, Kamis 30 Maret 2023.

(Mohammed Rashid saat mempersembahkan trofi kepada rakyat Indonesia)

Tak lama setelah berhasil mengantar klubnya menyegel gelar tersebut, Mohammed Rashid mengunggah foto di Instagram pribadinya. Luar biasanya, eks gelandang Persib Bandung itu menggunakan jersey Timnas Indonesia sambil mengangkat trofi Piala Liga Palestina 2023.

Dalam unggahan tersebut, Mohammed Rashid menunjukkn solidaritasnya terhadap rakyat Indonesia. Bintang Timnas Palestina itu mempersembahkan trofi tersebut untuk rakyat Indonesia yang setia mendukung kemerdekaan negaranya atas penjajahan Israel.

"Alhamdulilah, satu lagi di bulan yang sama. Saya senang bisa membantu tim saya menang di final piala dan liga di bulan yang sama!” tulis Mohammed Rashid di akunnya @moerashid95, dikutip Sabtu 1 April 2023.

“(Trofi) Yang satu ini, untuk rakyat Indonesia, semoga Allah memberkati Anda semua dan Insyaallah Indonesia akan makmur dan menjadi yang terbaik, karena kalian berhak mendapatkan yang terbaik!," tambah Mohammed Rashid.