HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jordi Amat Konfirmasi Cedera, Absen di Laga Timnas Indonesia vs Argentina?

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |08:51 WIB
Jordi Amat Konfirmasi Cedera, Absen di Laga Timnas Indonesia vs Argentina?
Jordi Amat kala membela JDT. (Foto: Instagram/@jordiamat5)
A
A
A

KABAR tak mengenakkan datang dari bek naturalisasi Timnas Indonesia, Jordi Amat, jelang berlaga di FIFA Matchday Juni 2023. Dia dikabarkan mengalami cedera. Akankah kondisi ini membuatnya absen di laga Timnas Indonesia vs Timnas Argentina?

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi dua lawan di FIFA Matchday Juni 2023. Ada Timnas Palestina dan juga Timnas Argentina yang akan ditantang skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- di Tanah Air.

Jordi Amat

Laga kontra Timnas Paletina akan dilakoni pasukan Shin Tae-yong lebih dahulu. Tepatnya, laga Timnas Indonesia vs Timnas Palestina akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, pada 14 Juni 2023.

Kemudian, Timnas Indonesia akan menghadapi lawan berat, yakni juara Piala Dunia 2020, Timnas Argentina. Laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 19 Juni 2023.

Kehadiran Jordi Amat tentunya dihadapkan dalam dua laga itu. Sebab, bek berusia 31 tahun itu punya sederet pengalaman dalam dunia sepakbola yang bisa jadi modal baik Timnas Indonesia menghadapi lawan-lawan berat itu.

Bahkan, Jordi Amat sudah punya pengalaman melawan megabintang Timnas Argentina, Lionel Messi, di pentas Liga Spanyol. Pasalnya, Jordi Amat pernah membela klub asal Spanyol, yakni Real Betis hingga Rayo Vallecano.

Namun, kabar buruk malah datang dari sosok Jordi Amat jelang FIFA Matchday Juni 2023. Dia mengalami cedera kala membela klubnya asal Malaysia, yakni Johor Darul Takzim (JDT).

Tepatnya, hal itu terjadi kala JDT melawan Pulau Pinang FC di pekan ke-13 Liga Malaysia 2022-2023. Laga yang berakhir dengan kemenangan JDT 2-0 itu digelar di Stadion Bandar Raya, Pulau Pinang, Jumat 3 Juni 2023.

