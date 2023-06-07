Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Pemain Israel yang Pilih Bela Timnas Palestina, Nomor 1 Siap Hadapi Timnas Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |08:42 WIB
2 Pemain Israel yang Pilih Bela Timnas Palestina, Nomor 1 Siap Hadapi Timnas Indonesia!
Berikut 2 pemain Timnas Israel yang pilih perkuat Timnas Palestina. (Foto: Instagram/@ataajaber23)
A
A
A

SEBANYAK 2 pemain Israel yang pilih bela Timnas Palestina akan diulas Okezone. Banyak pesepakbola asal Israel yang khususnya beragama Islam, mendapatkan tempat di tim nasional Israel kelompok umur.

Sayangnya ketika beranjak ke kelompok senior, pemain-pemain ini kesulitan mendapatkan tempat di Timnas Israel senior. Karena itu, demi berkesempatan tampil di level senior antarnegara, sejumlah pesepakbola asal Israel memilih berpindah kewarganegaraan menjadi Palestina.

Dalam sejarahnya, ada dua eks pesepakbola Israel yang berpindah kewarganegaraan menjadi Palestina. Lantas, siapa saja pesepakbola yang dimaksud?

Berikut 2 pemain Israel yang pilih bela Timnas Palestina:

2. Rashid Adawi

Rashid Adawi

Rashid Adawi yang kini berusia 31 tahun, kenyang pengalaman membela Timnas Israel kelompok umur, yakni U-17, U-18 dan U-19. Ia juga menghabiskan mayoritas kariernya dengan memperkuat tim-tim asal Israel seperti Tzeirei Kfar Kana, Maccabi Bnei Reineh dan banyak lagi.

Pada Januari 2021, Rashid Adawi yang berposisi sebagai pemain belakang hengkang ke klub Raksasa Liga Palestina, Shabab Al-Dhahiriya SC. Mulai 2021 ini lah, Rashid Adawi memegang paspor Palestina. Sayangnya, hingga sekarang, Rashid Adawi belum berkesempatan membela Timnas Palestina senior.

Halaman:
1 2
1 2
      
