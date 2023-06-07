Karim Benzema Ungkap Alasan Gabung Al Ittihad, Bawa-Bawa Cristiano Ronaldo!

PENYERANG gacor asal Prancis, Karim Benzema sudah resmi gabung klub Arab Saudi, Al Ittihad. Tak lama setelah diperkenalkan tim anyarnya, Benzema lantas menyebut nama Cristiano Ronaldo, yang lebih dulu merumput di tanah Arab Saudi bersama Al Nassr.

“Cristiano Ronaldo sudah ada di sini, dia adalah teman yang menunjukkan bahwa Arab Saudi mulai maju dan saya di sini untuk menang seperti yang saya lakukan di Eropa,” ucap Benzema dikutip dari Twitter Fabrizio Romano.

Sebagaimana diketahui, Benzema diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Al Ittihad pada Rabu (7/6/2023) dini hari WIB. Pemain 35 tahun itu diikat kontrak selama dua tahun hingga 2026.

Mantan pemain Real Madrid itu dikabarkan bakal mendapatkan gaji bersih dengan nominal yang fantastis yakni sebesar 200 juta euro per musim atau setara Rp3,1 triliun. Nominal tersebut sudah termasuk hak dan komersial lainnya.

Benzema memutuskan melanjutkan karier di Arab Saudi bukan karena uang semata. Ia menilai Liga Arab Saudi merupakan liga yang bagus.

Ditambah sekarang ini liga tersebut dihuni pemain bintang. Salah satunya, Cristiano Ronaldo yang bermain untuk Al Nassr.