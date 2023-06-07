Angel Di Maria Resmi Tinggalkan Juventus, Ikuti Jejak Karim Benzema ke Arab Saudi?

ANGEL Di Maria resmi berpisah dengan Juventus. Lantas, kemana pemain berkebangsaan Argentina itu akan berlabuh?

Sebagai informasi, keputusan mengejutkan datang dari Angel Di Maria. Kelar membela Juventus satu musim sejak Juli 2022, pemain 35 tahun itu tak melanjutkan kontraknya lagi di Turin.

Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Angel Di Maria dalam Instagramnya, @angeldimariajm. Dalam unggahannya, ia turut mengucap salam perpisahan kepada rekan setimnya di Juventus.

“Saya telah mencapai akhir dari tahap yang sulit dan rumit. Saya pergi dengan ketenangan pikiran dari seseorang yang memberikan segalanya untuk membantu klub terus memenangkan gelar, tapi itu tidak mungkin,” tulis Di Maria.

Namun demikian, Di Maria tetap senang diberikan kesempatan bermain untuk Juventus. Rekan setim Lionel Messi di Timnas Argentina itu merasa diterima dengan baik selama berseragam Hitam-Putih.

“Saya pergi dengan rasa pahit karena tidak berhasil, tetapi dengan kebahagiaan membawa serta banyak teman saya ke ruang ganti yang indah ini di mana saya menjadi bagiannya,” tulis Di Maria.

“Terima kasih kepada semua teman saya atas kasih sayang yang mereka tunjukkan sejak hari pertama, saya selalu merasa betah,” timpalnya.

Angel Di Maria sendiri bergabung dengan Juventus dengan kontrak satu musim pada 2022 silam. Ia berhasil mencatatkan delapan gol dan tujuh assist dari 40 pertandingan bersama Juventus di semua kompetisi.