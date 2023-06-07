Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

NGolo Kante Selangkah Lagi Gabung Al Ittihad, Gajinya Tembus Triliunan Rupiah per Tahun!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |07:50 WIB
NGolo Kante Selangkah Lagi Gabung Al Ittihad, Gajinya Tembus Triliunan Rupiah per Tahun!
NGolo Kante kala membela Chelsea. (Foto: Instagram/@nglkante)
A
A
A

GELANDANG Chelsea, NGolo Kante, selangkah lagi gabung klub raksasa Liga Arab Saudi, Al Ittihad. Kabar ini diungkapkan oleh pakar bursa transfer sepakbola Eropa, Fabrizio Romano.

Jurnalis kenamaan asal Italia itu mengatakan bahwa utusan Al Ittihad sudah berada di London untuk menemui perwakilan NGolo Kante. Juara Liga Arab Saudi 2022-2023 itu bakal mempresentasikan proposal resmi kepada pemain asal Prancis tersebut.

NGolo Kante

Al Ittihad disebut menyodorkan gaji setinggi langit untuk menyakinkan NGolo Kante. Klub raksasa Liga Arab Saudi itu bersedia melayangkan gaji sebesar 100 juta euro atau sekira Rp1,5 triliun per tahun untuk gelandang 32 tahun itu dengan kontrak hingga 2025.

"NGolo Kante hampir bergabung dengan Al Ittihad dengan status bebas transfer! Rincian akhir sedang dibahas kemudian proposal akan diterima Chelsea," ungkap Fabrizio Romano, dikutip dari Twitter pribadinya, Rabu (7/6/2023).

"Direktur Al Ittihad baru saja tiba di London untuk bergabung dengan delegasi PIF Saudi untuk menyiapkan dokumen. Gaji 100 juta euro per tahun hingga 2025," tambah jurnalis asal Italia tersebut.

Dengan angka fantastis yang ditawarkan Al Ittihad itu, mereka diyakini bisa menggoda NGolo Kante untuk meninggalkan Chelsea pada musim panas 2023. Terlebih, kontrak NGolo Kante bersama The Blues -julukan Chelsea- akan berakhir pada 30 Juni 2023.

Halaman:
1 2
      
