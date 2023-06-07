Profil Ataa Jaber, Mantan Kapten Timnas Israel yang Perkuat Palestina Kontra Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023

PROFIL Ataa Jaber, mantan kapten Timnas Israel U-21 yang perkuat Timnas Palestina kontra Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023 akan dibahas Okezone dalam artikel ini. Menurut laporan Football Palestine, Federasi Sepakbola Palestina (PFA) telah mengonfirmasi bahwa Ataa Jaber akan mewakili negara Palestina.

Ke depannya, Ataa Jaber yang pernah menjadi kapten Timnas Israel U-21 itu akan segera memperkuat Al Fida’i -julukan Timnas Palestina. Pasalnya, gelandang milik klub Azerbaijan, Neftchi Baku, itu telah mendapat dokumen peralihan kewarganegaraan yang diterima FIFA.

Bahkan, Football Palestine melaporkan otoritas Palestina telah mengeluarkan dokumen perjalanan Ataa Jaber untuk melakukan debut di Timnas Palestina paling cepat Juni 2023 ini. Itu artinya, gelandang 28 tahun tersebut kemungkinan akan diturunkan saat Palestina menghadapi Timnas Indonesia dan Cina di FIFA Matchday Juni 2023.

“Mantan kapten tim Israel U-21 itu akan bergabung dengan Al-Fida'i untuk pertandingan persahabatan bulan Juni melawan Indonesia dan China,’’ tulis laporan Football Palestine, dikutip Rabu (7/6/2023).

Dengan begitu, mantan kapten Timnas Israel U-21 tersebut akan perkuat Timnas Palestina untuk hadapi Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Sesuai jadwal, duel kedua tim bakal dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada Rabu 14 Juni 2023.

Timbul pertanyaan, siapa sosok Ataa Jaber yang akan perkuat Palestina kontra Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023 itu? Melansir dari Transfermarkt, Ataa Jaber lahir di Majd al-Krum, Israel, pada 3 Oktober 1994.

Ataa Jaber diketahui terlahir dari keluarga Muslim. Eks kapten Timnas Israel U-21 itu memiliki tinggi badan 1,8 meter. Dia berposisi sebagai gelandang bertahan untuk klub Azerbaijan, Neftchi Baku.