BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Palestina Naturalisasi Pemain asal Israel Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |07:09 WIB
Timnas Palestina Naturalisasi Pemain asal Israel Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo
Ataa Jaber merupakan pemain berdarah Israel yang dinaturalisasi jadi warga negara Palestina (Foto: Instagram/@atajaber23)
TIMNAS Palestina naturalisasi pemain asal Israel jelang hadapi Timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pemain yang dimaksud itu bernama Ataa Jaber.

Ataa Jaber lahir di daerah Majd Al-Krum, Israel pada 3 Oktober 1994. Ia diketahui merupakan seroang muslim yang memulai karier sepakbola di tanah kelahirannya, Israel bersama Maccabi Haifa U-19 pada 2013.

Ataa Jaber

Awalnya, ia merupakan pemain pemegang paspor Israel. Bahkan, Ataa Jaber sudah pernah membela Timnas Israel U-21 pada Maret 2015 dan tercatat membukukan delapan caps dengan dua gol.

Lebih menariknya, Ataa Jaber merupakan Kapten Timnas Israel U-21. Tapi, Ataa Jaber belum pernah membela Timnas senior Israel. Namun pada awal Januari 2023, dirinya ingin membela Timnas Palestina.

Federasi Sepakbola Palestina (PFA) pun menyambut baik soal itu. Dilaporkan media Palestina, Football Palestine, PFA membantu proses naturalisasi Ataa Jaber memegang kewarganegaraan Palestina.

Tak perlu waktu lama, pemain 28 tahun itu diketahui sudah memegang paspor Palestina. Sebab demikian, dirinya turut diboyong pelatih Timnas Palestina,Makram Dabboub untuk melakoni FIFA Matchday Juni 2023 kontra Timnas Indonesia.

“Mantan kapten Israel U-21 (Ataa Jaber) akan bergabung dengan Palestina untuk pertandingan persahabatan bulan Juni melawan Indonesia dan China,” tulis laporan Football Palestine dikutip Rabu (7/6/2023).

Telusuri berita bola lainnya
