6 Pemain Andalan Timnas Palestina Absen Lawan Timnas Indonesia, Skuad Garuda Otomatis Menang?

6 pemain andalan Timnas Palestina absen lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Akankah kondisi ini membuat skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- bisa memetik kemenangan?

Ya, Timnas Indonesia dipastikan akan berhadapan dengan Timnas Palestina di FIFA Matchday Juni 2023. Laga itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada 14 Juni 2023.

Jelang duel itu, Federasi Sepakbola Palestina sudah merilis daftar pemain yang akan berlaga melawan Timnas Indonesia. Dalam pengumuman yang disampaikan pada Selasa 6 Juni 2023, tota ada 23 pemain yang siap berlaga.

Namun, beberapa pemain andalan Timnas Palestina dipastikan takkan ambil bagian. Siapa saja mereka? Berikut 6 pemain andalan Timnas Palestina absen lawan Timnas Indonesia.

6. Oday Dabbagh





Salah satu pemain andalan Timnas Palestina absen lawan Timnas Indonesia adalah Oday Dabbagh. Dia merupakan pemain Palestina yang berkarier di luar negeri.

Oday Dabbagh baru saja direkrut oleh klub asal Belgia, yakni RSC Charleroi. Sebelumya, dia membela klub asal Portugal, yakni Arouca.

Dengan kiprahnya di dunia sepakbola, kehadiran striker berusia 24 tahun itu sejatinya dinantikan di laga kontra Timnas Indonesia. Dikutip dari Kooora, Rabu (7/6/2023), Oday Dabbagh sayangnya harus absen karena mengalami cedera.

5. Sajed Ghoul





Kemudian, ada nama Sajed Ghoul. Bek yang satu ini diketahui bermain bersama klub Palestina, yakni Jabar Al-Mukaber.

Dalam rilis terbaru yang dikeluarkan oleh Federasi Sepakbola Palestina, sayangnya Sajed Ghoul harus absen. Penyebabnya sama seperti Dabbagh, yakni karena mengalami cedera.