HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Klub Liga 1 yang Paling Doyan Belanja di Bursa Transfer Pemain, Nomor 1 Datangkan hingga 12 Pemain!

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |21:55 WIB
PSIS Semarang menjadi salah satu tim yang doyan belanja di bursa transfer pemain
SEBANYAK 3 klub Liga 1 yang paling doyan belanja di bursa transfer pemain akan dibahas Okezone. Liga 1 akan kembali menyongsong musim baru dengan gebrakan sejumlah klub yang berhasil menggaet banyak pemain anyar.

Gebrakan ini dilakukan demi masa depan klub yang lebih cerah di musim 2023-2024. Setidaknya ada 3 klub di Liga 1 yang kini telah memborong banyak pemain.

Tentunya, mendatangkan pemain-pemain anyar menjadi salah satu cara bagi sebuah tim untuk bersaing di setiap musimnya. Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (7/6/2023), berikut ulasan mengenai 3 klub Liga 1 yang paling doyan belanja di bursa transfer pemain.

Berikut Klub Liga 1 yang Paling Doyan Belanja di Bursa Transfer Pemain

3. Persebaya Surabaya

Aji Santoso

Klub asal Surabaya ini sempat dua musim menduduki peringkat teratas Liga 1. Namun pada musim 2022-2023, Persebaya Surabaya harus puas menduduki peringkat keenam.

Di musim 2023-2024, Persebaya tentunya menargetkan gelar Liga 1. Langkah yang telah diambil saat ini adalah dengan menambahkan sejumlah pemain ke dalam skuad asuhan Aji Santoso.

Berikut sejumlah pemain yang telah dibeli Persebaya Surabaya:

Bruno Moreira (Niki Volos FC, Yunani), Reva Adi Utama (Madura United), Kasim Botan (Bhayangkara FC), Ripal Wahyudi (Bhayangkara FC), Yohanes Kandaimu (Persita Tangerang), Kadek Raditya (Madura United), Nuri Fasya (Bekasi City FC, Liga 2), Ferdinand Sinaga (Persis Solo), Song Ui-young (Nongbua FC, Thailand), Wildan Ramadhani (Persita Tangerang).

Halaman:
1 2
      
