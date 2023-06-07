Mulai Latihan Pramusim, David Da Silva Langsung Bicara soal Bawa Persib Bandung Jadi Juara Liga 1 2023-2024

MULAI latihan pramusim, David Da Silva langsung bicara soal bawa Persib Bandung jadi juara Liga 1 2023-2024. Sang striker asa Brasil sudah terlihat ada dalam sesi latihan di Stadion Sidolig, Bandung, Rabu (7/6/2023).

David Da Silva pun mengutarakan kebahagiaannya untuk bisa kembali berlatih meski mengalami keterlambatan. Namun, dia mengaku masih cukup lelah karena perjalanan jauh dari Brasil.

"Kondisi saya masih sama seperti sebelumnya tapi memang sedikit mengalami kelelahan karena saya baru tiba dari Brasil," ungkap David da Silva usai menjalani latihan.

"Saya juga merasa senang karena bisa kembali berada di sini, bisa kembali berlatih dan bertemu rekan satu tim saya yang baru. Jadi saya merasa senang ada di sini," lanjutnya.

David Da Silva menyudahi Liga 1 2022-2023 dengan torehan 24 gol. Itu menjadi modal bagus baginya untuk membatu Persib Bandung menjadi juara.

Pada musim lalu, Persib sebenarnya ikut bersaing untuk gelar juara. Namun, penampilan buruk di akhir musim membuat skuad asuhan Luis Milla harus puas finis ketiga.

"Saya berharap kami bisa melakukan tugas kami dengan sebaik mungkin di lapangan dan bisa meraih target. Karena Persib merupakan salah satu tim terbesar di Indonesia, karena itu semua pasti berharap kami bisa tampil fight serta menjadi juara,"