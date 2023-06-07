Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ramadhan Sananta Resmi Berpisah dengan PSM Makassar, Segera Merapat ke Persis Solo!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |21:00 WIB
Ramadhan Sananta berpisah dengan PSM Makassar (Foto: Twitter/PSM_Makassar)
PENYERANG PSM Makassar, Ramadhan Sananta resmi berpisah dengan Juku Eja -julukan PSM Makassar- jelang Liga 1 2023-2024. Ramadhan Sananta pun segera merapat ke Persis Solo.

Seperti diketahui, Ramadhan Sananta telah menjadi penggawa anyar Persis Solo. Dirinya juga sudah diperkenalkan tim yang bermarkas di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah itu melalui akun Instagram @persisofficial.

Ramadhan Sananta

Perlu diketahui, Ramadhan Sananta sukses mencetak 11 gol pada musim lalu. Tak hanya itu, pemain berusia 20 tahun itu turut membantu PSM Makassar menjadi kampiun Liga 1 2022-2023.

Kini, PSM Makassar pun memberikan ucapan perpisahan kepada Ramadhan Sananta. Dengan demikian, Juku Eja dan Ramadhan Sananta pun resmi berpisah.

"Terima kasih Ramadhan Sananta. Sang striker lokal tersubur di Liga Indonesia musim lalu resmi menanggalkan atribut Pasukan Ramang," tulis akun Twitter PSM Makassar, Rabu (7/6/2023).

Selain itu, PSM Makassar turut mendukung perjalanan karier Ramadhan Sananta bersama klub barunya. Sebab, kiprah Ramadhan Sananta masih terbilang sangat panjang mengingat usianya yang baru menginjak 20 tahun.

Halaman:
1 2
      
