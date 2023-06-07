Pratama Arhan Jarang Main di Tokyo Verdy, Bakal Gabung Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024?

Pratama Arhan dikatikan dengan Persija Jakarta setelah jarang dapat menit bermain di Tokyo Verdy (Foto: Instagram/pratamaarhan8)

PRATAMA Arhan jarang main di Tokyo Verdy yang semakin menguatkan rumor bakal gabung Persija Jakarta pada Liga 1 2023-2024. Sebelumnya, pemain baru Persija Jakarta, Rizky Ridho, mengatakan hal tersebut.

Pratama Arhan selalu menjadi andalan di Timnas Indonesia. Pada Mei 2023 lalu, dia membantu Timnas Indonesia U-22 meraih emas di SEA Games 2023 dan bulan Juni ini, Arhan akan memperkuat skuad senior untuk menghadapi Palestina dan Argentina pada FIFA Matchday.

Namun, kariernya di level klub sama sekali tidak berjalan baik. Pemain berusia 21 tahun ini telah bergabung dengan klub asal Jepang, Tokyo Verdy, sejak Maret 2022 lalu.

Kendati begitu, setelah lebih setahun di sana, Arhan baru melakoni satu pertandingan resmi. Tak ayal, hal ini pun berujung kepada rumor transfernya.

Satu hal yang mencuat soal masa depannya adalah ketika dikaitkan dengan Persija Jakarta. Hal ini terjadi dalam parade emas SEA games 2023 pada bulan Mei lalu.