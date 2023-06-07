Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

8 Pesepakbola yang Pernah Membela AC Milan dan Inter Milan, Nomor 1 Zlatan Ibrahimovic!

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |22:08 WIB
8 Pesepakbola yang Pernah Membela AC Milan dan Inter Milan, Nomor 1 Zlatan Ibrahimovic!
Setidaknya ada delapan pemain yang pernah membela Inter Milan dan AC Milan (Foto: REUTERS)
A
A
A

TERDAPAT 8 pesepakbola yang pernah membela AC Milan dan Inter Milan menjadi topik perbincangan hangat. AC Milan dan Inter Milan merupakan dua klub sepakbola Italia yang terkenal dengan sejarah dan prestasi gemilang.

Kedua klub tersebut berbasis di kota Milan dan memiliki persaingan sengit. Selama bertahun-tahun, sejumlah pesepakbola hebat telah memperkuat kedua klub tersebut.

Inter Milan vs AC Milan

Berikut 8 pesepakbola yang pernah membela AC Milan dan Inter Milan:

8. Fulvio Collovati

Fulvio Collovati

Fulvio Collovati pernah membela AC Milan dan Inter Milan. Dirinya kebetulan adalah bek terbaik tahun 70 an dan 80-an. Collovati membela AC Milan tahun 1976 dan digembar-gemborkan menjadi pewaris Roberto Rosatto.

Setelah kemenangan Piala Dunia 1982, Fulvio Collovati bergabung dengan Inter Milan. Bek terbaik Italia itu menjadi pemain penting Inter Milan.

7. Mario Balotelli

Mario Balotelli

Sifat kekanak-kananan Mario Balotelli tidak disukai Jose Mourinho pelatih Inter Milan. Namu,n ia menjadi bagian dari tim yang memenangkan treble winners pada tahun 2010.

Mario Balotelli kemudian pindah ke Manchester City setelah itu. Namun, sebelum pindah ke AC Milan tahun 2013, Mario Balotelli pernah membantu Manchester City meraih trofi Liga Inggris pada 2011-2012.

6. Ronaldo Nazario

Ronaldo Nazario

Ronaldo adalah salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepakbola. Ia bermain untuk Inter Milan dari tahun 1997 hingga 2002. Selama periode tersebut, Ronaldo mencetak gol yang mengesankan dan membantu Inter Milan memenangkan Piala UEFA musim 1997-1998, yang kini bernama Liga Eropa.

Kemudian, Ronaldo pindah ke AC Milan tahun 2007. Kariernya tidak lama karena setelah cedera Ronaldo memilih pensiun.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191470/timnas_malaysia-eAIQ_large.jpg
3 Negara ASEAN yang Alami Penurunan Ranking FIFA Jelang Tutup Tahun 2025, Nomor 1 Malaysia Terjun Bebas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190384/syamsir_alam_kariernya_melempem_meski_pernah_berkarier_di_luar_negeri_okezone-ehI9_large.jpg
5 Pesepakbola Indonesia yang Kariernya Melempem Setelah Berkarier di Luar Negeri, Nomor 1 Eks Bomber Timnas Indonesia U-19!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190257/mantan_kapten_timnas_indonesia_u_19_evan_dimas_kini_berstatus_tanpa_klub-Gb1I_large.jpg
4 Pemain Timnas Indonesia U-19 Angkatan Evan Dimas yang Jadi Pengangguran, Nomor 1 Pilih Rawat sang Ibu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190218/shin_tae_yong-etA6_large.jpg
2 Klub dan Timnas yang Kepincut dengan Shin Tae-yong, Nomor 1 Pernah Dihadapi Skuad Garuda
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/23/51/1659221/debut-manis-atlet-cilik-asal-bekasi-sabet-emas-di-kejurnas-taekwondo-koni-cup-2025-ahj.webp
Debut Manis! Atlet Cilik Asal Bekasi Sabet Emas di Kejurnas Taekwondo KONI Cup 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/22/striker_persib_bandung_ramon_tanque_bersama_rekan.jpg
Persib Tancap Gas Jelang Duel Panas Kontra PSM, Bojan Hodak Pastikan Skuad Siap Tempur
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement