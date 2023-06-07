8 Pesepakbola yang Pernah Membela AC Milan dan Inter Milan, Nomor 1 Zlatan Ibrahimovic!

Setidaknya ada delapan pemain yang pernah membela Inter Milan dan AC Milan (Foto: REUTERS)

TERDAPAT 8 pesepakbola yang pernah membela AC Milan dan Inter Milan menjadi topik perbincangan hangat. AC Milan dan Inter Milan merupakan dua klub sepakbola Italia yang terkenal dengan sejarah dan prestasi gemilang.

Kedua klub tersebut berbasis di kota Milan dan memiliki persaingan sengit. Selama bertahun-tahun, sejumlah pesepakbola hebat telah memperkuat kedua klub tersebut.

Berikut 8 pesepakbola yang pernah membela AC Milan dan Inter Milan:

8. Fulvio Collovati





Fulvio Collovati pernah membela AC Milan dan Inter Milan. Dirinya kebetulan adalah bek terbaik tahun 70 an dan 80-an. Collovati membela AC Milan tahun 1976 dan digembar-gemborkan menjadi pewaris Roberto Rosatto.

Setelah kemenangan Piala Dunia 1982, Fulvio Collovati bergabung dengan Inter Milan. Bek terbaik Italia itu menjadi pemain penting Inter Milan.

7. Mario Balotelli





Sifat kekanak-kananan Mario Balotelli tidak disukai Jose Mourinho pelatih Inter Milan. Namu,n ia menjadi bagian dari tim yang memenangkan treble winners pada tahun 2010.

Mario Balotelli kemudian pindah ke Manchester City setelah itu. Namun, sebelum pindah ke AC Milan tahun 2013, Mario Balotelli pernah membantu Manchester City meraih trofi Liga Inggris pada 2011-2012.

6. Ronaldo Nazario





Ronaldo adalah salah satu pemain terbaik dalam sejarah sepakbola. Ia bermain untuk Inter Milan dari tahun 1997 hingga 2002. Selama periode tersebut, Ronaldo mencetak gol yang mengesankan dan membantu Inter Milan memenangkan Piala UEFA musim 1997-1998, yang kini bernama Liga Eropa.

Kemudian, Ronaldo pindah ke AC Milan tahun 2007. Kariernya tidak lama karena setelah cedera Ronaldo memilih pensiun.