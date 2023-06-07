4 Pemain yang Dijual Barcelona demi Datangkan Lionel Messi pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Andalan Timnas Brasil

SEBANYAK 4 pemain yang dijual Barcelona demi datangkan Lionel Messi pada musim panas 2023 akan diulas Okezone dalam artikel ini. Sekadar diketahui, La Pulga -julukan Lionel Messi- memutuskan meninggalkan Paris Saint-Germain (PSG) setelah kontraknya berakhir pada akhir Juni 2023.

Menurut laporan El Nacional yang dikutip Sportskeeda, Barcelona sangat ingin merekrut kembali Lionel Messi musim panas 2023. Hal ini diamini oleh pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, yang menyatakan ingin pemain 35 tahun itu kembali ke Camp Nou setelah kontraknya dengan PSG berakhir.

"Prioritasnya sangat jelas, saya sangat ingin Messi kembali (ke Barcelona)," kata Xavi Hernandez, mengutip dari Sportskeeda.

Baru-baru ini, Direktur Sepakbola Barcelona, Mateu Alemany, dilaporkan telah membuat daftar empat pemain Blaugrana yang akan dijual untuk memfasilitasi kembalinya Lionel Messi ke Camp Nou. Pihaknya telah mengidentifikasi empat pemain yang akan dijual untuk memberi jalan bagi kembalinya megabintang asal Argentina itu. Lantas, siapa saja empat pemain yang dimaksud?

Berikut 4 Pemain yang Dijual Barcelona demi Datangkan Lionel Messi pada Musim Panas 2023:

4. Ansu Fati





Ansu Fati sejatinya masih memiliki kontrak dengan Barcelona hingga Juni 2027. Namun, penyerang 20 tahun tersebut tampaknya berada di ujung pintu keluar Barcelona setelah menunjukkan sikap acuh tak acuh baru-baru ini.

Pemain Timnas Spanyol ini akan dijual demi Barcelona bisa datangkan Lionel Messi. Ansu Fati sendiri telah mencetak tujuh gol dan empat assist dalam 36 penampilan liga di musim ini yang membuat Barcelona menjadi juara Liga Spanyol 2022-2023. Fati baru-baru ini dikaitkan dengan kepindahan ke klub Liga Inggris, Wolverhampton Wanderers.

3. Ferran Torres





Selanjutnya, ada Ferran Torres. Penyerang Timnas Spanyol ini juga dilaporkan akan dijual Barcelona demi bisa mendatangkan La Pulga musim panas 2023 ini.

Bomber 23 tahun itu didatangkan Barcelona tahun lalu dari Manchester City dengan nilai transfer 55 juta euro. Namun, Ferran Torres gagal membuat Xavi Hernandez terkesan dengan penampilannya. Dia sejauh ini mencatatkan 4 gol dari 33 laga di Liga Spanyol 2022-2023.