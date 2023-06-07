Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

5 Alasan Manchester City Bakal Juara Liga Champions 2022-2023, Nomor 1 Fakta yang Sulit Disangkal

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |19:01 WIB
5 Alasan Manchester City Bakal Juara Liga Champions 2022-2023, Nomor 1 Fakta yang Sulit Disangkal
Manchester City difavoritkan untuk mengalahkan Inter Milan pada final Liga Champions 2022-2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

SEBANYAK lima alasan Manchester City bakal juara Liga Champions 2022-2023 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah hasrat untuk meraih treble winners.

Laga puncak Liga Champions 2022-2023 akan segera dihelat di Ataturk Olympic Stadium, Istanbul, pada Minggu 11 Juni 2023 dini hari WIB. Manchester City akan jumpa wakil Italia, Inter Milan, dalam laga ini.

Manchester City

Ini menjadi momentum emas bagi Manchester City yang tak pernah meraih trofi Si Kuping Besar. Namun, tahun ini rasanya nampak akan menjadi kesempatan perdana bagi mereka mrasakan gelar prestisius tersebut.

Berikut 5 Alasan Manchester City Bakal Juara Liga Champions 2022-2023

5. Ambisi Raih Treble Winners

Manchester City

Manchester City berambisi meraih treble winners pada musim ini. Mereka telah merengkuh dua gelar yang dibutuhkan dari Liga Inggris dan Piala FA yang membuat Arsenal dan Manchester United menjadi tumbal.

Gelar juara Liga Champions akan melengkapi gelar treble winners tersebut. Jika berhasil, maka The Citizens – julukan Manchester City – akan menyusul Manchester United sebagai tim asal Inggris yang pernah melakukan hal ini.

4. Faktor Erling Haaland

Erling Haaland

Erling Haaland telah menjadi aktor utama Manchester City mendominasi di semua ajang musim ini. Dari 52 pertandingan yang dilakoni di semua ajang, bomber asal Norwegia ini sukses mencetak 52 gol dan sembilan assist.

Di Liga Champions, dia memimpin perburuan gelar top skor dengan catatan 12 gol dari 10 penampilan. Kontribusi paling mencolok darinya di ajang ini adalah ketika mencetak lima gol dalam kemenangan 7-0 pada leg kedua atas RB Leipzig di babak 16 besar.

Halaman:
1 2 3
      
