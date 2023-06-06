2 Bek Top Persib Bandung yang Bantu Pertahanan Timnas Indonesia Lawan Argentina

SEBANYAK 2 bek top Persib Bandung yang bantu pertahanan Timnas Indonesia lawan Argentina akan diulas Okezone. Sebagai informasi, Timnas Indonesia bakal menghadapi Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada 19 Juni 2023 pukul 19.30 WIB.

Secara mengejutkan Shin Tae-yong selaku pelatih Timnas Indonesia menunjuk langsung kedua mantan bek Persib Bandung untuk membantunya. Dengan ditunjuknya dua orang yang menjadi legenda tersebut diharapkan dapat memperkuat Timnas Indonesia dalam pertandingan internasional.

Adapun 2 bek top Persib Bandung yang bantu pertahanan Timnas Indonesia lawan Argentina yakni Charis Yulianto dan Nova Arianto. Charis Yulianto sempat memperkuat Persib Bandung selama semusim pada 2006-2007. Sementara, Nova Arianto memperkuat lini pertahanan klub berjuluk Maung Bandung itu pada 2007-2011.

Sebelum mendatangkan Charis Yulianto, Shin Tae-yong lebih dulu menggandeng Nova Arianto sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia. Sementara itu, Charis Yulianto yang ditunjuk sebagai staf kepelatihan Timnas Indonesia merasa berkenan mendapat kesempatan membantu Timnas Indonesia bersama Shin Tae-yong.

Meski demikian Charis Yulianto masih harus banyak mencari tahu tentang skema kepelatihan Shin Tae-yong. Dalam wawancaranya, Charis Yulianto mengatakan bahwa Nova Arianto banyak membantunya memperoleh informasi tentang Shin Tae-yong.

“Coach Nova pasti akan memberi saya kesempatan untuk lebih memanfaatkan apa yang sudah diterapkan di Timnas Indonesia,” kata Charis Yulianto.