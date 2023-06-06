Belum Ada Kabar Lanjutan soal Lionel Messi dan Barcelona, Xavi Hernandez Cuma Bisa Pasrah

TOKYO – Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, tampaknya hanya bisa menunggu kabar lanjutan dari persoalan transfer Lionel Messi ke Camp Nou. Ia cuma bisa pasrah karena hanya Messi yang dapat menentukan bakal kembali bergabung dengan Barcelona atau tidak.

Seperti yang diketahui, Messi sudah resmi berpisah dengan Paris Saint-Germain (PSG) pada akhir Juni 2023 mendatang. Messi dan PSG sepakat untuk tak melanjutkan kerjasama, sehingga Messi yang kontraknya habis pun akan berstatus bebas transfer.

Melihat kondisi itu, Barcelona pun gerak cepat untuk bisa memboyong Messi kembali. Pihak La Liga pun tampaknya mendukung akan skenario Messi kembali ke Liga Spanyol.

Sebab La Liga sudah memberikan lampu hijau kepada Barcelona untuk merekrut ulang Messi. Namun, tetap dengan catatan harus mengikuti peraturan yang ada, termasuk soal gaji pemain.

Setelah La Liga menyetujui rencana kepulangan La Pulga tersebut, ayah Messi, Jorge Messi pun langsung berjumpa presiden Barcelona, Joan Laporta pada Senin 5 Juni 2023 lalu.

Dalam pertemuan itu, belum ada penawaran resmi yang diberikan Barcelona atau yang diminta oleh Messi. Keduanya hanya sekadar berukar gagasan mengenai kepulangan Messi tersebut.