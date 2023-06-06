Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Adu Kekayaan Lionel Messi vs Shin Tae-yong

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |21:18 WIB
Adu Kekayaan Lionel Messi vs Shin Tae-yong
Berikut pembahasan mengenai adu kekayaan Lionel Messi vs Shin Tae-yong (Foto: PSSI)
A
A
A

ADU kekayaan Lionel Messi vs Shin Tae-yong akan dibahas di sini. Timnas Indonesia resmi akan melakoni laga kontra Argentina pada 19 Juni 2023 mendatang. Pertandingan ini tentu akan menjadi pertandingan yang sangat penting untuk perkembangan sepakbola Indonesia.

Berbicara tentang Timnas Indonesia dan Timnas Argentina, tentu tidak lepas dari dua nama yang paling berpengaruh dari masing-masing tim. Di kubu Timnas Indonesia, nama pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong menjadi yang paling disorot.

Shin Tae-yong

Hal ini karena Shin Tae-yong merupakan pelatih kelas dunia yang pernah membawa Korea Selatan mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018. Di sisi lain, Lionel Messi menjadi sosok paling berpengaruh di dalam skuad Argentina. Hal tersebut tidak lepas dari skill, prestasi, hingga popularitasnya sebagai seorang pemain terbaik dunia.

Namun jika kita bandingkan antara kedua sosok paling berpengaruh di kedua tim ini siapa kira-kira yang lebih kaya? Dilansir dari allfamousbirthday, Selasa (6/6/2023) Shin Tae-yong merupakan salah satu pemain atau pelatih sepakbola yang paling populer dengan kekayaan bersih mencapai USD5 juta pada 2023 ini.

Apabila dikonversikan ke dalam rupiah, maka kekayaan bersih Shin Tae-yong pada 2023 ini mencapai Rp74,4 miliar. Jumlah kekayaan ini didapat paling utama dari gajinya di Timnas Indonesia yang mencapai 1,1 miliar rupiah per bulan.

Meski jumlah kekayaan Shin Tae-yong terbilang besar di Indonesia, namun jumlah itu belum bisa dibandingkan dengan Lionel Messi. Dilansir dari Clutch Points, Selasa (6/6/2023) kekayaan bersih Lionel Messi pada 2023 ini mencapai USD600 juta atau setara dengan Rp8,9 triliun.

