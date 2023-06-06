Berpotensi Jalani Debut di Laga Timnas Indonesia vs Palestina dan Argentina, Sandy Walsh Beberkan Perasaannya

BERPOTENSI jalani debut di laga Timnas Indonesia vs Palestina dan Argentina, Sandy Walsh beberkan perasaannya. Sandy Walsh mengaku pertandingan debut itu bakal terasa sangat spesial terlebih laga kontra Palestina akan digelar di Surabaya yang mana merupakan kampung halaman sang kakek.

Seperti diketahui, Sandy Walsh termasuk dalam jajaran pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk mengikuti TC (pemusatan latihan) Timnas Indonesia di Surabaya. Pemusatan latihan tersebut dilakukan guna mempersiapkan diri jelang menghadapi dua laga di FIFA Matchday Juni 2023.

Adapun dua lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia yakni Palestina dan Argentina. Laga kontra Palestina bakal berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 14 Juni 2023, sementara pertandingan kontra Argentina akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada 19 Juni 2023.

Sandy Walsh pun berpotensi bakal melakoni debutnya bersama Timnas Indonesia di dua laga tersebut. Pemain yang saat ini memperkuat KV Mechelen itu mengaku tidak sabar untuk memperkuat Timnas Indonesia, terlebih laga kontra Palestina dilangsungkan di kampung halaman kakeknya.

“Sangat tidak sabar. Saya sebenarnya tidak mau berpikir terlalu jauh, tetapi tidak ada yang bisa menghentikan saya untuk menjalani debut (dengan Timnas Indonesia). Debut di kampung halaman kakek saya, ini jadi sangat spesial,” kata Sandy Walsh dilansir dari kanal Youtube PSSI TV, Selasa (6/6/2023).