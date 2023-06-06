Hasil Bali United vs PSM Makassar di Leg I Playoff Liga Champions Asia 2023-2024: Serdadu Tridatu Ditahan Juku Eja 1-1

GIANYAR – Bali United harus puas mengakhiri laga kontgra PSM Makassar dengan skor 1-1 di laga leg I playoff Liga Champions Asia 2023-2024, pada Selasa (6/6/2023) malam WIB. Bermain di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, kedua tim tampil sama-sama kuat sehingga harus puas menutup laga dengan hasil imbang.

Pada laga tersebut, Bali United sejatinya unggul lebih dulu lewat gol Irfan Jaya di babak pertama. Lalu pada babak kedua PSM dapat menyamakan kedudukan berkat gol bunuh diri yang diciptakan oleh Ilija Spasojevic

Jalannya Pertandingan

Bali United tampil dominan sejak awal pertandingan di babak pertama. Tim asuhan Stefano Cugurra bermain dengan serangan cepat yang merepotkan pertahanan Juku Eja -julukan PSM Makassar.

Namun demikian, serangan itu belum efektif untuk menjebol gawang PSM Makassar yang dijaga Muhammad Ridho. Serdadu Tridatu -julukan Bali United- pun bermain lebih sabar agar tidak kecolongan.

Permainan ini akhirnya berbuah manis untuk tim tuan rumah. Adalah Irfan Jaya (15’) yang berhasil mencuri keunggulan lewat sepakan kerasnya. Irfan berhasil memanfaatkan situasi kemelut di depan gawang Juku Eja.

Selepas gol itu, Bali United kembali bermain dengan agresif untuk membombardir pertahanan PSM Makassar. Namun demikian, tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga babak pertama selesai.

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Bernardo Tavares mencari siasat untuk menyamakan kedudukan. Pelatih asal Portugal itu terpantau berulang kali memberikan instruksi kepada anak asuhnya utuk tampil lebih berani.

PSM Makassar pun kali ini bermain lebih terbuka dengan serangan dari sisi sayap yang cepat. Sayangnya, beberapa peluang yang tercipta tidak dimanfaatkan dengan baik. Namun, upaya ini membuat Bali United cukup tertekan.