7 Pemain Bintang Ini Bisa Diangkut Cuma-Cuma di Musim Panas 2023, Nomor 1 Mantan Penggawa Real Madrid

MENJELANG bursa transfer musim panas 2023, 7 pemain bintang ini bisa diangkut secara cuma-cuma. Hal ini karena pemain-pemain tersebut telah habis masa kontrak dan tidak lagi memperpanjang kontraknya bersama tim mereka sebelumnya.

Dengan merekrut pemain-pemain bintang yang berstatus free transfer, setiap tim dapat mendapat amunisi baru tanpa harus merogoh kocek terlalu mahal. Lantas siapa sajakah pemain tersebut?

7. Adrien Rabiot





Gelandang Juventus, Adrien Rabiot secara resmi tidak akan memperpanjang kontraknya di Turin. Sejatinya Rabiot tampil apik dengan mencetak 8 gol dari 31 laga. Dengan usia yang masih 28 tahun, nama Rabiot dapat menjadi pilihan utama bagi klub yang ingin memperkuat lini tengahnya.

6. Milan Skriniar





Bek tengah Inter Milan, Milan Skriniar juga memutuskan hengkang di akhir musim ini. Bahkan, Skriniar dikabarkan sudah tidak akan dimasukkan ke dalam susunan pemain di final Liga Champions.

Dengan pengalaman dan kemampuannya, Skriniar dapat menjadi opsi bagus untuk memperkuat pertahanan tim-tim di eropa.

5. NGolo Kante





Gelandang asal Prancis, N'Golo Kante dikabarkan tidak akan mendapat perpanjangan kontrak dari Chelsea. Hal ini tidak lepas dari minimnya kontribusi serta permasalahan cedera yang dialaminya beberapa tahun terakhir.

Dengan usia yang telah menginjak 32 tahun, Kante sejatinya masih cukup layak untuk menjadi pemain dengan durasi kontrak jangka pendek.