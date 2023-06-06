Hasil Vissel Kobe vs Barcelona di Laga Uji Coba: Blaugrana Menang 2-0 atas Andres Iniesta Cs

TOKYO – Barcelona berhasil memetik kemenangan atas Vissel Kobe pada laga uji coba yang berlangsung di Japan National Stadium, Tokyo, Jepang, Selasa (6/6/2023) malam WIB. Dalam pertandingan pramusim 2023-2024 tersebut, pasukan Xavi Hernandez menang dengan skor 2-0.

Dua gol kemenangan Blaugrana diciptakan oleh Franck Kessie di menit 16 dan Eric Garcia pada menit ke-19. Dalam laga tersebut, Xavi pun menghadapi mantan rekan setimnya di Barcelona, Andrea Iniesta yang masih aktif bermain bersama Vissel Kobe.

Jalannya Pertandingan

Barcelona tampil ofensif sejak awal pertandingan di babak pertama. Blaugrana -julukan Barcelona- bermain dengan umpan-umpan pendek yang efektif untuk membongkar pertahanan Vissel Kobe.

Akan tetapi, klub asuhan Takayuki Yoshida itu bertahan dengan apik pada awal babak pertama. Memasuki menit ke-10, Andres Iniesta dan kolega mulai keteteran dengan pola serangan yang diterapkan Barcelona.

Akhirnya, Barcelona sukses mencuri keunggulan lewat tendangan Franck Kessie (16’). Pemain berpaspor Pantai Gading itu berhasil memanfaatkan umpan matang yang dikirimkan oleh Pablo Torre, Barcelona unggul 1-0.

Tidak lama kemudian, Barcelona kembali berhasil merobek gawang Daiya Maekawa. Adalah Eric Garcia (19’) yang sukses menambah keunggulan Barcelona. Lagi-lagi, Pablo Torre yang berhasil memberikan assist.

Gol tersebut membuat Vissel Kobe semakin tertekan menjelang babak pertama usai. Pada akhirnya, Vissel Kobe yang mencoba mengejar ketertinggalan tidak mampu mencetak gol hingga babak pertama selesai.