HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Segera Gabung Al Ittihad Usai Berpisah dengan Real Madrid, Karim Benzema Beri Pengakuan Mengejutkan!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |19:11 WIB
Segera Gabung Al Ittihad Usai Berpisah dengan Real Madrid, Karim Benzema Beri Pengakuan Mengejutkan!
Karim Benzema akui sejatinya ingin pensiun di Real Madrid (Foto: Reuters)
A
A
A

SEGERA gabung Al Ittihad usai berpisah dengan Real Madrid, Karim Benzema beri pengakuan mengejutkan. Karim Benzema mengaku sejatinya ingin mengakhiri kariernya sebagai pesepakbola di Santiago Bernabeu.

Sebagaimana diketahui, Karim Benzema resmi berpisah dengan Real Madrid pada akhir musim 2022-2023. Benzema dapat dikatakan sebagai salah satu pemain paling berpengaruh dalam kesuksesan Los Blancos -julukan Real Madrid.

Karim Benzema

Bagaimana tidak, Benzema pergi dari Santiago Bernabeu usai 14 tahun memperkuat Real Madrid. Pemain berpaspor Prancis itu tercatat mencetak 353 gol dan 165 assist dari 647 penampilannya bersama Real Madrid.

Hebatnya lagi, Karim Benzema telah mempersembahkan 24 gelar termasuk lima trofi Liga Champions untuk Los Blancos. Akan tetapi, dirinya terpaksa harus berpisah dengan Real Madrid pada akhir musim 2022-2023 ini.

Karim Benzema pun mengatakan keputusan untuk hengkang dari Real Madrid sangatlah berat. Pemain berusia 35 tahun itu pun mengaku sebenarnya ingin mengakhiri kariernya sebagai pesepakbola di Santiago Bernabeu.

"Ini hari yang sedikit menyedihkan karena saya meninggalkan klub saya. Saya menandatangani kontrak dengan Madrid dan saya ingin pensiun di sini, tetapi tidak terjadi seperti itu,” kata Benzema dalam konferensi pers terakhirnya, dikutip dari Goal Internasional, Selasa (6/6/2023).

Halaman:
1 2
      
