HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

PSSI dan Pemilik Klub Beli Tiket Timnas Indonesia vs Argentina Sendiri, Ketum DPP Pemuda Perindo Effendi Syahputra Beri Apresiasi

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |18:52 WIB
PSSI dan Pemilik Klub Beli Tiket Timnas Indonesia vs Argentina Sendiri, Ketum DPP Pemuda Perindo Effendi Syahputra Beri Apresiasi
Ketum DPP Pemuda Perindo Effendi Syahputra apresiasi jajaran PSSI dan pemilik klub beli tiket Timnas Indonesia vs Argentina sendiri (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum DPP Pemuda Perindo Effendi Syahputra memberikan apresiasi kepada jajaran PSSI dan pemilik klub yang membeli tiket Timnas Indonesia vs Argentina sendiri. Effendi pun berharap PSSI bisa konsisten dalam menerapkan budaya tersebut.

Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah menegaskan tidak ada tiket gratis di laga Timnas Indonesia vs Argentina. Erick menekankan jajaran pengurus PSSI dan pemilik klub akan membeli tiket sendiri tanpa meminta kepada PSSI.

Timnas Indonesia

Melihat hal tersebut, Ketua Umum DPP Pemuda Perindo, Effendi Syahputra mengapresiasi ketegasan Erick Thohir dalam urusan tiket. Effendi Syahputra yang merupakan bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 7, yang meliputi Jakarta Selatan (Kecamatan Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Cilandak, Pesanggrahan, dan Setiabudi) itu mengatakan budaya tersebut wajib dilestarikan.

"Kita apresiasi PSSI yang membudayakan anggotanya untuk membeli tiket tidak lagi berharap gratisan, ini sebagai wujud keprofesionalan federasi kita dan kita harap bisa konsisten terus ke depannya begini," kata Effendi Syahputra, Selasa (6/6/2023).

Politisi Partai Perindo, partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu melanjutkan, dengan adanya hal itu dia meminta PSSI untuk mengalokasikan tiket dengan jumlah tertentu untuk mereka.

