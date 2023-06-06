Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sebelum Tanding Lawan Palestina, Timnas Indonesia Akan Diarak Keliling Surabaya

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |18:36 WIB
Sebelum Tanding Lawan Palestina, Timnas Indonesia Akan Diarak Keliling Surabaya
Ketum PSSI, Erick Thohir saat di Stadion Gelora Bung Tomo bersama Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. (Foto: PSSI)
A
A
A

SURABAYA – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengumumkan akan mengajak seluruh pemain, pelatih, dan staf Timnas Indonesia untuk keliling Surabaya sebelum skuad Garuda beraksi di FIFA Matchday Juni 2023. Rencananya, arak-arakan itu akan mengelilingi Surabaya pada Minggu 11 Juni 2023.

Konvoi tersebut merupakan salah satu apresiasi Eri Cahyadi kepada Timnas Indonesia U-22 yang berhasil merebut kembali medali emas SEA Games di Kamboja. Meski sejatinya yang diarak nanti bukan Timnas Indonesia U-22, ia tetap merasa tim senior juga perlu diarak.

“Pada tanggal 11, hari Minggu, akan kita lakukan konvoi untuk tim Indonesia di seluruh Kota Surabaya. Ini suatu kebanggaan kita Indonesia membawa pulang emas di SEA Games 2023,” kata Eri Cahyadi, dikutip dari Live Instagram PSSI, Selasa (6/6/2023).

“Tapi yang senior juga kita arak. Ini adalah bukti cinta kita pada Indonesia,” lanjutnya.

Selanjutnya, Eri Cahyadi akan mengundang para penggawa Timnas Indonesia untuk makan bersama dalam acara gala dinner. Makan malam terebut akan berlangsung di Taman Surya Balai Kota Surabaya.

Sesi latihan Timnas Indonesia (PSSI)

Bila dilihat dari rencana tersebut, maka semua jamuan itu akan berlangsung beberapa hari jelang laga Timnas Indonesia vs Palestina. Laga yang dihelat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya tersebut akan berlangsung pada Rabu 14 Juni 2023.

Terpilihnya Surabaya sebagai arena pertandingan Timnas Indonesia vs Palestina pun disambut baik oleh Eri Cahyadi. Menurut itu menegaskan bahwa Indonesia, khususnya Surabaya sangat mendukung kemerdekaan Palestina.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191279/kegagalan_timnas_indonesia_ke_piala_dunia_2026_bak_terbangun_dari_mimpi-k9MV_large.jpeg
Kaleidoskop 2025: Gagal ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Terbangun dari Lucid Dream
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/51/3191230/timnas_indonesia-ZTEV_large.jpg
Mengintip Format AFC Nations League: Timnas Indonesia Berpotensi Masuk League B, Terhindar dari Tim-Tim Kuat Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191175/timnas_indonesia-Y0SU_large.jpg
Breaking News: AFC Resmi Perkenalkan Nations League, Timnas Indonesia Siap-Siap Punya Turnamen Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/51/3191105/erick_thohir_bertemu_gianni_infantino-B5Dn_large.jpg
Bertemu Presiden FIFA di Qatar, Gebrakan Baru Apa Lagi yang Disiapkan Erick Thohir untuk PSSI?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/22/11/1658649/rebut-emas-sea-games-2025-kapten-timnas-futsal-indonesia-alihkan-fokus-ke-piala-asia-2026-bvz.webp
Rebut Emas SEA Games 2025, Kapten Timnas Futsal Indonesia Alihkan Fokus ke Piala Asia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/22/yudai_yamamato.jpg
Resmi! Yudai Yamamoto Jadi Wasit Full Time Super League Mulai 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement