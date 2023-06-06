Sebelum Tanding Lawan Palestina, Timnas Indonesia Akan Diarak Keliling Surabaya

Ketum PSSI, Erick Thohir saat di Stadion Gelora Bung Tomo bersama Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. (Foto: PSSI)

SURABAYA – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengumumkan akan mengajak seluruh pemain, pelatih, dan staf Timnas Indonesia untuk keliling Surabaya sebelum skuad Garuda beraksi di FIFA Matchday Juni 2023. Rencananya, arak-arakan itu akan mengelilingi Surabaya pada Minggu 11 Juni 2023.

Konvoi tersebut merupakan salah satu apresiasi Eri Cahyadi kepada Timnas Indonesia U-22 yang berhasil merebut kembali medali emas SEA Games di Kamboja. Meski sejatinya yang diarak nanti bukan Timnas Indonesia U-22, ia tetap merasa tim senior juga perlu diarak.

“Pada tanggal 11, hari Minggu, akan kita lakukan konvoi untuk tim Indonesia di seluruh Kota Surabaya. Ini suatu kebanggaan kita Indonesia membawa pulang emas di SEA Games 2023,” kata Eri Cahyadi, dikutip dari Live Instagram PSSI, Selasa (6/6/2023).

“Tapi yang senior juga kita arak. Ini adalah bukti cinta kita pada Indonesia,” lanjutnya.

Selanjutnya, Eri Cahyadi akan mengundang para penggawa Timnas Indonesia untuk makan bersama dalam acara gala dinner. Makan malam terebut akan berlangsung di Taman Surya Balai Kota Surabaya.

Bila dilihat dari rencana tersebut, maka semua jamuan itu akan berlangsung beberapa hari jelang laga Timnas Indonesia vs Palestina. Laga yang dihelat di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya tersebut akan berlangsung pada Rabu 14 Juni 2023.

Terpilihnya Surabaya sebagai arena pertandingan Timnas Indonesia vs Palestina pun disambut baik oleh Eri Cahyadi. Menurut itu menegaskan bahwa Indonesia, khususnya Surabaya sangat mendukung kemerdekaan Palestina.