Kim Min-jae Bakal Jalani Wajib Militer, Batal Merapat ke Manchester United?

BEK tangguh Napoli, Kim Min-jae dikabarkan bakal menjalani wajib militer di negara asalnya yakni Korea Selatan. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah hal tersebut membuat Kim Min-jae batal merapat ke Manchester United?

Sebagaimana diketahui, Kim Min-jae menjadi sorotan tim-tim top Eropa setelah menjalani musim apik bersama Napoli. Bek berusia 26 tahun itu mampu menjalankan tugasnya dengan baik di lini belakang tim berjuluk Partenopei itu.

Kim Min-jae pun sejatinya baru satu musim memperkuat Napoli. Eks pemain Fenerbahce itu didatangkan Partenopei untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Kalidou Koulibaly yang memutuskan hengkang ke Chelsea pada musim panas 2022 lalu.

Akan tetapi, Kim Min-jae mampu mencuri perhatian usai tampil gemilang di lini belakang Napoli. Tercatat, dia mencetak dua gol dan dua assist dari 35 laga bersama Partenopei.

Selain itu, pemain kelahiran Gyeongnam, Korea Selatan itu turut mengantarkan Napoli meraih gelar Liga Italia 2022-2023. Alhasil, Kim Min-jae pun menjadi target buruan tim-tim besar Eropa termasuk Manchester United.

Menurut laporan Goal Internasional, Selasa (6/6/2023), Manchester United pun telah mengaktifkan klausul Kim Min-jae. Artinya, tim asuhan Erik Ten Hag itu diperkirakan akan segera mendapatkan jasa Kim Min-jae.