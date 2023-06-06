Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kim Min-jae Bakal Jalani Wajib Militer, Batal Merapat ke Manchester United?

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |18:05 WIB
Kim Min-jae Bakal Jalani Wajib Militer, Batal Merapat ke Manchester United?
Kim Min-jae akan jalani wajib militer sebelum gabung Manchester United (Foto: Twitter/en_sscnapoli)
A
A
A

BEK tangguh Napoli, Kim Min-jae dikabarkan bakal menjalani wajib militer di negara asalnya yakni Korea Selatan. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah hal tersebut membuat Kim Min-jae batal merapat ke Manchester United?

Sebagaimana diketahui, Kim Min-jae menjadi sorotan tim-tim top Eropa setelah menjalani musim apik bersama Napoli. Bek berusia 26 tahun itu mampu menjalankan tugasnya dengan baik di lini belakang tim berjuluk Partenopei itu.

Kim Min-jae

Kim Min-jae pun sejatinya baru satu musim memperkuat Napoli. Eks pemain Fenerbahce itu didatangkan Partenopei untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Kalidou Koulibaly yang memutuskan hengkang ke Chelsea pada musim panas 2022 lalu.

Akan tetapi, Kim Min-jae mampu mencuri perhatian usai tampil gemilang di lini belakang Napoli. Tercatat, dia mencetak dua gol dan dua assist dari 35 laga bersama Partenopei.

Selain itu, pemain kelahiran Gyeongnam, Korea Selatan itu turut mengantarkan Napoli meraih gelar Liga Italia 2022-2023. Alhasil, Kim Min-jae pun menjadi target buruan tim-tim besar Eropa termasuk Manchester United.

Menurut laporan Goal Internasional, Selasa (6/6/2023), Manchester United pun telah mengaktifkan klausul Kim Min-jae. Artinya, tim asuhan Erik Ten Hag itu diperkirakan akan segera mendapatkan jasa Kim Min-jae.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/22/51/1658847/atlet-pencak-silat-bekasi-sumbang-emas-dan-perunggu-di-sea-games-2025-thailand-xev.jpg
Atlet Pencak Silat Bekasi Sumbang Emas dan Perunggu di SEA Games 2025 Thailand
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/04/27/ester_nurumi_tri_wardoyo.jpg
Daniel Marthin dan Ester Nurumi Beri Kabar Baik untuk Badminton Lovers Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement