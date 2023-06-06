5 Aksi Kontroversial Zlatan Ibrahimovic yang Bikin Heboh Sepakbola, Nomor 1 Bakal Dirindukan

DERETAN 5 aksi kontroversial Zlatan Ibrahimovic yang pernah bikin heboh dunia sepakbola akan diulas di artikel ini. Ya, Zlatan Ibrahimovic secara resmi mengumumkan untuk pensiun dari sepakbola. Pemain berpaspor Swedia itu memutuskan pensiun di usianya yang menginjak 41 tahun.

Zlatan secara resmi gantung sepatu dalam laga AC Milan kontra Hellas Verona di San Siro, Minggu 5 Juni 2023. Momen perpisahannya dengan Milanisti menjadi momen haru yang dipenuhi air mata.

BACA JUGA: Reaksi Tengil Zlatan Ibrahimovic saat Dicemooh Fans Hellas Verona dalam Pengumuman Pensiunnya

Sepanjang kariernya, Zlatan bermain dalam 827 pertandingan di seluruh klub yang pernah dibelanya dengan torehan 496 gol dan 204 assist. Bersama tim nasional Swedia, Zlatan mencatatkan 133 caps di seluruh level dengan torehan 69 gol.

Terlepas dari banyaknya gol dan prestasi yang pernah Zlatan raih, mantan pemain Manchester United ini juga terkenal dengan banyaknya kontroversi yang dirinya buat sepanjang kariernya. Penasaran apa saja?

Berikut okezone rangkum 5 aksi kontroversial Zlatan Ibrahimovic yang pernah bikin heboh dunia sepakbola:

5. Konflik dengan Pep Guardiola





Sepanjang perjalanan karirnya, Zlatan pernah semusim bermain di Barcelona, yakni pada musim 2009-2010. Penyebab singkatnya kiprah Zlatan di Camp Nou adalah karena pertikaiannya dengan sang pelatih kala itu, Pep Guardiola. Bahkan, kisah pertikaian ini ada di salah satu bagian di buku autobiografinya.

4. Saling kritik dengan John Carew





Ibrahimovic juga tercatat pernah bertengkar dengan mantan pemain Aston Villa, John Carew. Kala itu, John Carew memberikan kritik tajam dengan mengatakan bahwa Zlatan kerap melakukan trik yang tidak perlu selama di atas lapangan.

Menindaklanjuti hal itu, Zlatan dengan penuh semangat dan membalas kritikan tersebut dengan jauh lebih tajam. Pemain dengan sabuk hitam taekwondo ini mengatakan bahwa apa yang John Carew lakukan dengan bola dapat Zlatan lakukan hanya dengan sebuah jeruk.