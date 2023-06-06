5 Pemain Timnas Argentina Termahal Tahun 2023, Nomor 1 Bukan Lionel Messi

TERDAPAT 5 pemain Timnas Argentina termahal tahun 2023 menarik untuk diketahu. Timnas Argentina dengan sejarah sepakbola yang kaya dan prestasi gemilang memiliki pemain berbakat pada saat ini, skuad tersebut bahkan mampu menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar.

Sejumlah pemain Timnas Argentina menonjol tidak hanya soal kualitas, tetapi juga karena nilai pasar yang tinggi. Mereka bakal tampil pada FIFA Matchday Juni 2023 melawan Timnas Indonesia di Jakarta pada 19 Juni mendatang.

Berstatus sebagai pemain terkuat sejak memenangkan Piala Dunia 2022 di Qatar, berikut 5 pemain Timnas Argentina termahal tahun 2023:

5. Alexis Mac Allister - Rp730,03 miliar





Alexis Mac Allister menjadi pemain Argentina termahal dengan biaya Rp 730,03 miliar. Karinya di Liga Inggris terbilang cukup cemerlang terlebih lagi saat ini memperkuat Brighton & Hove Albion.

Sejauh ini, Alexis Mac Allister sudah mengantongi 10 gol dan 2 assist dalam 35 pertandingan bersama Timnas Argentina.

4. Lionel Messi - Rp 782.17 miliar





Tidak ada yang dapat meragukan dominasi dan kehebatan Lionel Messi di dunia sepak bola. Meski telah meninggalkan Barcelona selama bertahun-tahun, Messi masih tetap menjadi ikon Argentina hingga saat ini.

Terlebih lagi setelah ia membawa Timnas Argentina meraih kemenangan pada Piala Dunia 2022. Kini nilai pasar megabintang Argentina ini mencapai Rp 782.17 miliar.