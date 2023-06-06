Palestina Selalu Menang dalam 4 Laga Terakhir, Bakal Dihentikan Timnas Indonesia?

TIM Nasional (Timnas) Palestina memiliki modal bagus jelang menghadapi Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Sebab dalam empat laga terakhir mereka, Palestina tercatat selalu meraih kemenangan.

Seperti yang diketahui, Palestina memiliki dua pertandingan di FIFA Matchday Juni 2023. Pertama mereka akan menyambangi Indonesia untuk bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Rabu 14 Juni 2023.

Setelah itu, Timnas Palestina akan China pada 20 Juni 2023. Untuk menghadapi kedua negara tersebut, Timnas Palestina pun sudah memanggil 23 pemain yang akan dibawa untuk FIFA Matchday Juni 2023.

Palestina lantas dijagokan untuk menang saat melawan Timnas Indonesia nanti. Selain karena peringkat FIFA mereka jauh lebih tinggi dari Indonesia (149), yakni posisi 93 dunia, Palestina juga sedang dalam performa terbaik mereka.

Tercatat sejak pertengahan 2022 lalu, Palestina sudah memainkan empat pertandingan, yang menang keempat-empatnya mampu mereka raih dengan hasil positif. Pada Juni 2022 lalu, Palestina menang 1-0 atas Mongolia di Kualifikasi Piala Asia 2023 babak ketiga.

Masih kompetisi yang sama, yakni Kualifikasi Piala Asia 2023 Babak Ketiga, Palestina menang 5-0 atas Yaman dan menang 4-0 atas Filipina. Berkat kemenangan sempurna itu, Palestina juara Grup B dan berhak lolos ke putaran final Piala Asia 2023 pada Januari 2024 mendatang.