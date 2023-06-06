Profil Mohammed Rashid, Pemain Timnas Palestina yang Selamat dari Serangan Brutal Israel di Final Piala Liga Palestina

PROFIL Mohammed Rashid, pemain Timnas Palestina yang selamat dari serangan brutal Israel di final Piala Liga Palestina akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi Palestina di FIFA Matchday Juni 2023.

Jelang laga tersebut, menarik untuk membahas profil pemain dari kubu Timnas Palestina. Apalagi ada hal menarik yang baru saja dilalui oleh salah satu pemainnya, yakni Mohammed Rashid.

Sebagai pengingat, Rashid sempat menarik perhatian dunia, khususnya Indonesia pada Maret 2023 lalu. Pasalnya ia menjadi salah satu korban dari serangan tentara Israel di pertandingan final Piala Liga Palestina antara Al Jabal-Mukaber vs Balata FC, di Stadion Internasional Faisal Al Husseini, Palestina pada Jumat 31 Maret 2023.

Rashid sendiri memiliki kedekatan dengan pencinta sepakbola Tanah Air. Selain karena kedekatan antara Indonesia dan Palestina, Rashid sendiri pernah berkarier di Liga 1 Indonesia, tepatnya kala itu ia membela Persib Bandung.

Jadi, tidak heran ketika klub yang dibela Rashid, Al Jabal-Mukabar menjadi korban serangan tentara Israel, berita tersebut menjadi ramai di Indonesia. Apalagi Rashid dikabarkan menjadi salah satu korban terluka dari insiden tersebut.

Semuanya bermula sekira pukul 10 malam waktu setempat, dua kendaraan lapis baja tentara Israel masuk ke stadion. Sejumlah tentara zionis itu keluar dari kendaraan dan mulai menembakkan gas air mata dari balik tembok.

Pasukan tentara Israel kemudian menyerbu Stadion Faisal Al Husseini Palestina. Mereka melakukan serangan gas air mata yang tidak beralasan terhadap para pemain dan penggemar.

Pasukan tentara Israel itu juga menembakkan gas air mata ke lapangan dan ke tribun. Sehingga, laga final Piala Liga Palestina yang disebut Piala Abu Ammar 2023 itu dihentikan selama satu jam. Sementara itu, para pemain kedua tim dan penggemar ada yang dirawat akibat penyerangan kaum zionis itu.