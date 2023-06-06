TC Timnas Indonesia Baru Diikuti 8 Pemain, Erick Thohir: PSSI Bisa Menghukum Klub!

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, mengultimatum para klub yang belum melepas para pemain mereka ke Timnas Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, pria 53 tahun itu akan menghukum klub-klub yang bandel, khususnya klub dalam negeri.

Sekadar diketahui, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil 26 pemain untuk mengarungi FIFA Matchday Juni 2023. Tidak tanggung-tanggung, lawan yang dihadapi Timnas Indonesia adalah Palestina yang menempati peringkat 93 dunia dan juga Argentina sang juara Piala Dunia 2022.

(Sandy Walsh sudah gabung TC Timnas Indonesia di Surabaya)

Demi mendapatkan hasil maksimal di kedua laga tersebut, pemusatan latihan digelar mulai Senin, 5 Juni 2023. Sayangnya dalam pemusatan latihan hari pertama yang digelar pada Senin, 5 Juni 2023 malam WIB, hanya delapan pemain yang ikut serta.

Mereka ialah Sandy Walsh (KV Mechelen), Rafael Struick (ADO Den Haag), Ivar Jenner (Jong Utrecht), Andy Setyo (Persikabo 1973), Dimas Drajad (Persikabo 1973), Syahrul Trisna (Persikabo 1973), Fachruddin Aryanto (PSM Makassar) dan Dendy Sulistyawan (Bhayangkara FC).

Lantas, ke mana 18 pemain lagi? Sebanyak 7 pemain abroad belum dilepas sang klub karena masih memiliki agenda klub masing-masing. Pemain-pemain ini diperkirakan baru dilepas ketika periode FIFA Matchday Juni 2023 dimulai pada 10 Juni 2023.

Sementara itu, 11 pemain lagi belum datang karena berbagai alasan. Sebanyak empat pemain yakni Marselino Ferdinan, Witan Sulaeman, Rizky Ridho dan Ernando Ari belum bergabung karena baru saja disambut presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Senin, 5 Juni 2023 siang WIB, efek keberhasilan membawa Timnas Indonesia U-22 juara SEA Games 2023.