HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gelandang Timnas Argentina Alexis Mac Allister Ingin Resmi Gabung Liverpool Sebelum Lawan Timnas Indonesia

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |15:26 WIB
Gelandang Timnas Argentina Alexis Mac Allister Ingin Resmi Gabung Liverpool Sebelum Lawan Timnas Indonesia
Alexis Mac Allister gabung Liverpool sebelum melawan Timnas Indonesia. (Foto: Twitter/@FabrizioRomano)




GELANDANG Timnas Argentina, Alexis Mac Allister, ingin resmi gabung Liverpool sebelum melawan Timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan jurnalis asal Italia, Fabrizio Romano.

“Liverpool akan memeriksa kesehatan Alexis Mac Allister pada hari ini. Alexis Mac Allister diperkirakan menandatangani kontrak pada Rabu, 7 Juni 2023," kata Fabrizio Romano di akun Twitter-nya, @FabrizioRomano.

Alexis Mac Allister

(Alexis Mac Allister bersinar bersama Brighton di musim 2022-2023)

“Kesepakatan berlaku hingga Juni 2028. Alexis Mac Allister ingin menyelesaikan kepindahannya sebelum bergabung dengan Timnas Argentina,” lanjut Fabrizio Romano.

Alexis Mac Allister baru saja menjalani musim yang indah bersama Brighton & Hove Albion. Sepanjang musim 2022-2023, gelandang 24 tahun ini mengoleksi 12 gol dan tiga assist.

Berkat bantuan Alexis Mac Allister, Brighton untuk pertama kalinya finis di posisi enam Liga Inggris dan berhak tampil di Liga Eropa 2023-2024. Tidak sampai di situ kesuksesan Alexis Mac Allister.

Eks pemain Boca Juniors ini juga membantu Timnas Argentina juara Piala Dunia 2022! Alexis Mac Allister berperan penting karena selalu tampil sebagai starter dalam tujuh pertandingan yang dijalani Timnas Argentina di Piala Dunia 2022.

