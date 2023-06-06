Proses Naturalisasi Timnas Indonesia Dulu Direndahkan Sekarang Bikin Suporter Vietnam Mati Kutu Ketakutan

Jordi Amat dan Marc Klok, dua pemain naturalisasi Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

PROSES naturalisasi Timnas Indonesia yang dulu pernah direndahkan, sekarang bikin suporter Vietnam mati kutu ketakutan. Hal itu disampaikan oleh salah satu media Vietnam Soha.vn.

Seperti yang diketahui, Vietnam dan Indonesia terlibat rivalitas panas di dunia sepakbola. Terlebih lagi, tidak jarang Indonesia bertemu dengan Vietnam meski bukan di level Asia Tenggara.

Salah satunya di fase grup Piala Asia 2023 nanti. Untuk kesekian kalinya Indonesia harus berhadapan dengan Timnas Vietnam. Beratnya lagi, Indonesia juga dihadapkan dengan Irak dan juga Jepang yang turut bergabung di Grup D.

Hal ini tentu sebuah tantangan berat untuk Indonesia. Pasalnya, dari 24 kontestan hanya akan ada 16 tim yang melaju ke babak berikutnya, yakni 6 juara grup, 6 runner up grup dan 4 peringkat tiga terbaik.

Menilik hal tersebut, Vietnam sangat percaya diri saat drawing selesai dilaksanakan. Namun perlahan, Vietnam tampaknya mulai ciut melihat Timnas Indonesia yang tengah bangkit dan terus berkembang pesat.

Terlebih lagi, proses naturalisasi para pemain keturunan incaran Shin Tae-yong telah rampung sepenuhnya. Dengan demikian, Indonesia memiliki komposisi tim yang kental dengan nuansa pemain Eropa.

"Pelatih Shin Tae-yong baru saja memanggil daftar 26 pemain, terutama kehadiran 7 bintang naturalisasi. Para pemain tersebut antara lain Ivar Jenner, Rafael Struick, Jordi Amat, Sandy Walsh, Shayne Pattynama, Stefano Lilipaly dan Marc Klok,." tulis media Vietnam, Soha.vn pada Minggu (4/6/2023).

"Para pemain yang disebutkan di atas tumbuh dari Belanda, Belgia, dan Spanyol, negara-negara dengan latar belakang sepak bola yang sangat kuat di Eropa."

"Khususnya Jordi Amat, gelandang yang bermain untuk tim muda Espanyol atau dua pemain yaitu Ivar Jenner dan Shayne Pattynama yang bermain untuk tim muda Ajax," sambungnya.