Penyebab Media Malaysia Sebut Johor Darul Takzim Beruntung Diperkuat Bek Timnas Indonesia Jordi Amat

MEDIA asal Malaysia, Makan Bola, menyebut Johor Darul Takzim (JDT) sangat beruntung karena diperkuat bek Timnas Indonesia, Jordi Amat. Pasalnya menurut media itu, Jordi Amat telah memberikan banyak hal positif sejak bergabung dengan klub Malaysia tersebut.

Seperti yang diketahui, Jordi Amat bergabung dengan JDT pada musim panas 2022 lalu dengan status bebas transfer. Sejak kedatangan pemain kelahiran Barcelona, Spanyol tersebut, JDT pun dinilai tampil lebih solid, terutama di lini belakang.

Menurut Makan Bola, hal itu tak terlepas dari pengalaman yang dimiliki Jordi Amat selama ini. Tercatat pemain berusia 31 tahun tersebut sudah merasakan dua kompetisi top Eropa, yakni Liga Spanyol dan Liga Inggris.

Sewaktu di Liga Spanyol, Jordi Amat pernah bermain untuk Rayo Vallecano dan Espanyol. Lalu di Liga Inggris pun ia pernah bermain bersama Swansea City.

Dengan berbekal pengalaman itu, Jordi Amat menjadi bek yang amat komplit. Kini bek yang sudah matang tersebut pun menjadi milik JDT.

“Kehadiran bek solid Indonesia, Jordi Amat di skuat Johor Darul Tazim (JDT) jelas menambah nilai yang cukup besar bagi tim dan ternyata tindakan JDT mendatangkan pemain ini merupakan keputusan yang tepat,” bunyi pernyataan media Malaysia, Makan Bola, Selasa (6/6/2023).

“Pemain berusia 31 tahun itu memiliki pengalaman luas di pentas sepakbola Eropa, salah satunya bermain di liga terbaik dunia, English Premier League (EPL),” tambah keterangan Makan Bola.