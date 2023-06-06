Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ketum DPP Pemuda Perindo Effendi Syahputra Yakin Presiden Jokowi Bakal Hadir di Laga Timnas Indonesia vs Argentina meski Belum Pegang Tiket

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |14:46 WIB
Ketum DPP Pemuda Perindo Effendi Syahputra Yakin Presiden Jokowi Bakal Hadir di Laga Timnas Indonesia vs Argentina meski Belum Pegang Tiket
Presiden Jokowi diyakini bakal hadir di laga Timnas Indonesia vs Argentina meski belum pegang tiket (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum DPP Pemuda Partai Perindo, Effendi Syahputra yakin Presiden Jokowi bakal hadir di laga Timnas Indonesia vs Argentina meski belum pegang tiket. Menurutnya, Presiden Jokowi akan hadir sebagai tamu kehormatan PSSI di pertandingan nanti.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Adapun duel tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Senin, 19 Juni 2023 pukul 19.30 WIB.

Timnas Indonesia

PSSI pun telah membuka pembelian tiket pada hari Senin, 5 Juni 2023 kemarin. Dari penjualan tersebut, Presiden Jokowi pun tak berhasil mendapatkan tiketnya.

Meski begitu, Effendi Syahputra meyakini Presiden Jokowi bakal hadir langsung di SUGBK untuk menyaksikan laga Timnas Indonesia vs Argentina. Pasalnya, Presiden Jokowi merupakan sosok yang sangat menggemari sepakbola.

"Sebagai kepala negara yang memiliki kepedulian tinggi terhadap sepak bola, Pak Jokowi saya yakin akan hadir sebagai tamu kehormatan PSSI di pertandingan nanti," kata Effendi, Selasa (6/6/2023).

Selain itu, Effendi Syahputra yang merupakan bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 7, yang meliputi Jakarta Selatan (Kecamatan Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Cilandak, Pesanggrahan, dan Setiabudi itu menilai sebagai orang yang menyukai sepakbola, Presiden Jokowi tidak akan melewatkan pertandingan yang bakal menjadi sejarah itu.

Halaman:
1 2
      
