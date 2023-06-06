5 Pesepakbola Bintang Dunia yang Pensiun di Usia 40 Tahun, Nomor 1 Baru Tinggalkan AC Milan!

Berikut 5 pesepakbola yang pensiun di usia 40 tahun (Foto: AC Milan)

ADA 5 pesepakbola bintang dunia yang pensiun di usia 40 tahun. Salah satunya, belum lama ini resmi gantung sepatu sebagai pemain AC Milan.

Bahkan, tak sedikit dari nama pemain yang akan diulas berstatus legenda, berkat prestasi maupun loyalitasnya. Lantas, siapa saja mereka?

Berikut 5 pesepakbola bintang dunia yang pensiun di usia 40 tahun:

5. Francesco Totti





Legenda AS Roma ini merupakan salah satu pemain terhebat Italia. Francesco Totti sendiri pensiun pada usia 41 tahun tepatnya pada 2017. Ia menghabiskan 25 tahun kariernya di AS Roma dan telah memenangkan berbagai gelar Liga Italia, Coppa Italia, sampai Piala Super Italia.

4. Ryan Giggs





Tak jauh beda dari Francesco Totti, ada juga nama Ryan Giggs, salah satu legenda hidup Manchester United. Ryan Giggs memutuskan gantung sepatu saat usia 41 tahun pada 2014 silam.

Selama 24 tahun menghabiskan karier di Manchester United, Giggs sudah menorehkan banyak gelar. Di antaraya, Liga Inggris, Liga Champions, Piala FA, hingga Piala Dunia Klub bersama Setan Merah.