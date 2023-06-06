Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pesepakbola Bintang Dunia yang Pensiun di Usia 40 Tahun, Nomor 1 Baru Tinggalkan AC Milan!

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |14:41 WIB
5 Pesepakbola Bintang Dunia yang Pensiun di Usia 40 Tahun, Nomor 1 Baru Tinggalkan AC Milan!
Berikut 5 pesepakbola yang pensiun di usia 40 tahun (Foto: AC Milan)
A
A
A

ADA 5 pesepakbola bintang dunia yang pensiun di usia 40 tahun. Salah satunya, belum lama ini resmi gantung sepatu sebagai pemain AC Milan.

Bahkan, tak sedikit dari nama pemain yang akan diulas berstatus legenda, berkat prestasi maupun loyalitasnya. Lantas, siapa saja mereka?

Berikut 5 pesepakbola bintang dunia yang pensiun di usia 40 tahun:

5. Francesco Totti

Francesco Totti

Legenda AS Roma ini merupakan salah satu pemain terhebat Italia. Francesco Totti sendiri pensiun pada usia 41 tahun tepatnya pada 2017. Ia menghabiskan 25 tahun kariernya di AS Roma dan telah memenangkan berbagai gelar Liga Italia, Coppa Italia, sampai Piala Super Italia.

4. Ryan Giggs

Ryan Giggs

Tak jauh beda dari Francesco Totti, ada juga nama Ryan Giggs, salah satu legenda hidup Manchester United. Ryan Giggs memutuskan gantung sepatu saat usia 41 tahun pada 2014 silam.

Selama 24 tahun menghabiskan karier di Manchester United, Giggs sudah menorehkan banyak gelar. Di antaraya, Liga Inggris, Liga Champions, Piala FA, hingga Piala Dunia Klub bersama Setan Merah.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190672/kevin_diks_mengungkap_momen_momen_tak_terlupakan_dalam_kariernya-G3Oq_large.jpg
Kevin Diks Ungkap Momen-Momen Tak Terlupakan dalam Kariernya, Termasuk Debut Bareng Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190670/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_merasa_uang_yang_dibayarkan_untuk_denda_dari_afc_lebih_baik_untuk_menyumbang_korban_bencana-39vH_large.jpg
Persib Bandung Didenda AFC Rp499 Juta, Bojan Hodak: Lebih Baik untuk Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190429/santiago_montiel-Hwm9_large.jpg
Profil Santiago Montiel, Pemenang Puskas Award 2025 yang Kalahkan Rizky Ridho dengan Tendangan Akrobatik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190176/jung_seung_hyun_mengaku_pernah_ditampar_shin_tae_yong_facebook_ulsan_hyundai-qSZb_large.jpg
Profil Jung Seung-hyun, Bek Ulsan HD yang Ditampar Shin Tae-yong
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/22/51/1658799/sea-games-2025-atlet-muaythai-kabupaten-bekasi-indra-hutagalung-sumbang-perunggu-kelas-635-kg-cez.webp
SEA Games 2025: Atlet Muaythai Kabupaten Bekasi Indra Hutagalung Sumbang Perunggu Kelas 63,5 Kg
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/17/safira_dwi_meilani_mempersembahkan_medali_emas_ke.jpg
Bonus Naik Bikin Atlet Indonesia Menggila di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement