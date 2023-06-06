Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Permintaan Kocak Kiper Timnas Indonesia Ini Bernafsu Geplak Kepala Lionel Messi di Laga Kontra Argentina

Dimas Khaidar , Jurnalis-Selasa, 06 Juni 2023 |14:24 WIB
Permintaan Kocak Kiper Timnas Indonesia Ini Bernafsu Geplak Kepala Lionel Messi di Laga Kontra Argentina
Kiper Timnas Indonesia, Ernando Ari ingin geplak kepala Lionel Messi di laga kontra Argentina (Foto: Reuters)
A
A
A

PERMINTAAN kocak kiper Timnas Indonesia ini bernafsu geplak kepala Lionel Messi di laga kontra Argentina. Kiper Timnas Indonesia yang dimaksud yakni Ernando Ari Sutaryadi.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia bakal menghadapi Timnas Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Adapun duel tersebut bakal tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Senin, 19 Juni 2023 pukul 19.30 WIB.

Ernando Ari

Shin Tae-yong selaku pelatih Timnas Indonesia telah memanggil 26 pemain untuk mengikuti TC (pemusatan latihan) jelang laga kontra Argentina. Ernando Ari Sutaryadi pun termasuk ke dalam daftar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong.

Menariknya, Ernando Ari yang merupakan kiper Timnas Indonesia membeberkan keinginannya saat bersua Lionel Messi di laga kontra Argentina. Keinginan tersebut diungkapkan Ernando Ari ketika diwawancarai Youtuber lokal, Roy Ricardo.

Dalam wawancara itu, Roy Ricardo melemparkan pertanyaan apa yang bakal dilakukan Ernando Ari ketika bertemu Lionel Messi. Sontak Ernando Ari pun menjawab dengan candaan yakni ingin geplak kepala kapten Timnas Argentina itu.

“Paling aku geplak aja kepalanya bang,” jawab Ernando Ari sambil tertawa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190672/kevin_diks_mengungkap_momen_momen_tak_terlupakan_dalam_kariernya-G3Oq_large.jpg
Kevin Diks Ungkap Momen-Momen Tak Terlupakan dalam Kariernya, Termasuk Debut Bareng Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/51/3190670/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak_merasa_uang_yang_dibayarkan_untuk_denda_dari_afc_lebih_baik_untuk_menyumbang_korban_bencana-39vH_large.jpg
Persib Bandung Didenda AFC Rp499 Juta, Bojan Hodak: Lebih Baik untuk Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/51/3190429/santiago_montiel-Hwm9_large.jpg
Profil Santiago Montiel, Pemenang Puskas Award 2025 yang Kalahkan Rizky Ridho dengan Tendangan Akrobatik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190176/jung_seung_hyun_mengaku_pernah_ditampar_shin_tae_yong_facebook_ulsan_hyundai-qSZb_large.jpg
Profil Jung Seung-hyun, Bek Ulsan HD yang Ditampar Shin Tae-yong
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/21/51/1658423/daftar-29-atlet-andalan-kabupaten-bekasi-yang-berlaga-di-sea-games-2025-hiq.webp
Daftar 29 Atlet Andalan Kabupaten Bekasi yang Berlaga di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/10/23/asnawi_mangkualam_1.jpg
No Sensor! Asnawi Nilai Timnas Indonesia Belum Siap ke Piala Dunia 2026, Cuma 7 Pemain Layak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement