Permintaan Kocak Kiper Timnas Indonesia Ini Bernafsu Geplak Kepala Lionel Messi di Laga Kontra Argentina

Kiper Timnas Indonesia, Ernando Ari ingin geplak kepala Lionel Messi di laga kontra Argentina (Foto: Reuters)

PERMINTAAN kocak kiper Timnas Indonesia ini bernafsu geplak kepala Lionel Messi di laga kontra Argentina. Kiper Timnas Indonesia yang dimaksud yakni Ernando Ari Sutaryadi.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia bakal menghadapi Timnas Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Adapun duel tersebut bakal tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Senin, 19 Juni 2023 pukul 19.30 WIB.

Shin Tae-yong selaku pelatih Timnas Indonesia telah memanggil 26 pemain untuk mengikuti TC (pemusatan latihan) jelang laga kontra Argentina. Ernando Ari Sutaryadi pun termasuk ke dalam daftar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong.

Menariknya, Ernando Ari yang merupakan kiper Timnas Indonesia membeberkan keinginannya saat bersua Lionel Messi di laga kontra Argentina. Keinginan tersebut diungkapkan Ernando Ari ketika diwawancarai Youtuber lokal, Roy Ricardo.

Dalam wawancara itu, Roy Ricardo melemparkan pertanyaan apa yang bakal dilakukan Ernando Ari ketika bertemu Lionel Messi. Sontak Ernando Ari pun menjawab dengan candaan yakni ingin geplak kepala kapten Timnas Argentina itu.

“Paling aku geplak aja kepalanya bang,” jawab Ernando Ari sambil tertawa.